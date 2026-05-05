Quem são as servidoras mortas em ataque à escola no Acre

Alzenira Pereira da Silva, 53, e Raquel Sales Feitosa, 37, servidoras no Instituto São José, foram mortas nesta terça-feira (5), durante um ataque à instituição de ensino localizada na cidade de Rio Branco, no Acre. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, um menor de 13 anos foi identificado, assumiu a autoria dos disparos e já se encontra sob a custódia do Estado, juntamente com a arma.

O responsável legal pelo menor, que também é proprietário da arma de fogo, está detido, de acordo com nota publicada pelo Governo Estadual do Acre.

As circunstâncias do fato ainda estão sendo apuradas, e a Polícia Civil do Acre já instaurou procedimento investigatório para esclarecer a motivação, a dinâmica da ocorrência e eventuais responsabilidades.

Ainda de acordo com o executivo estadual, as forças de segurança seguem atuando de forma integrada para garantir a elucidação completa do caso.

“O governo reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, inclusive com o acompanhamento das vítimas, que receberam atendimento imediato e seguem assistidas pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre)”, expressa ainda a nota.

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QUEM SÃO AS SERVIDORAS?

Alzenira Pereira da Silva e Raquel Sales Feitosa eram inspetoras na instituição de ensino, de acordo com o g1. Alzenira, atuava no colégio há 15 anos, enquanto Raquel estava há cinco. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) lamentou a morte das duas profissionais.

"Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de trabalho e toda comunidade escolar, rogando a Deus que conceda força e conforto aos corações enlutados", expressa trecho da nota.

O governo estadual também manifestou profunda solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade escolar do Instituto São José e a todos os profissionais da educação impactados por este episódio.

Também informou que está mobilizando equipes de apoio psicossocial para oferecer suporte aos alunos, professores e demais envolvidos.

“Como protocolo de segurança escolar da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), as aulas em todas as escolas da rede estadual de ensino estarão suspensas por três dias”, informou o governo.