Moradora de prédio e testemunhas descrevem queda de avião em BH: 'Acabou o mundo'
Aeronave de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (4), resultando em duas mortes.
Uma moradora do prédio atingido por avião em Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira (4), relatou que tudo escureceu no momento do impacto. O acidente resultou em duas mortes e três sobreviventes. "Caiu um monte de estilhaço e eu pensei 'acabou o mundo'", disse Avani Soares, à Globo Minas.
Ela ainda citou que outros vizinhos começaram a gritar por socorro. "Eu não sabia o que fazer, tinha que olhar a Bete...", relatou, citando uma vizinha idosa. "Aí eu corro para a janela, diminui a escuridão, porque tinha escurecido tudo. Aí eu vi e falei: 'Não é possível, um avião'. Tinha uma 'catinga' de combustível. Só peguei o celular e os óculos, e desci, não peguei mais nada", acrescentou.
Já uma assistente administrativa de uma corretora de imóveis, localizada na frente do local do acidente, Mariana Soares de Almeida, de 28 anos, acompanhou o momento da queda da aeronave.
"Eu estava na recepção e vi que o avião estava baixo e gritei: 'O avião está caindo'. Ele estava torto, super baixo. Eu vi que ele estava perdendo rotação. Me assustei com o barulho. Quando saímos correndo na rua, vimos que ele tinha caído no estacionamento do supermercado".
Após a queda, o local ficou com um cheiro "horrível, extremamente forte". O prédio foi evacuado por questões de segurança, detalhou ao jornal O Tempo.
Por sua vez, uma moradora do bairro Silveira, Maria Eduarda Teles, disse ter ouvido um barulho "absurdo". Assim como Mariana, ela também citou um cheiro forte após a ocorrência.
"A gente estava trabalhando e começou a conversar sobre o almoço. Do nada, veio um barulho muito alto, um estrondo absurdo e um cheiro muito forte de querosene. Aí eu fiquei preocupada de ser alguma coisa aqui no prédio mesmo", declarou Maria Eduarda, ao portal Itatiaia.
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Entenda o acidente
A aeronave colidiu com um prédio de três andares localizado no bairro Palmeiras. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de pequeno porte não tinha operação autorizada para táxi aéreo.
Apesar de não ter permissão para táxi aéreo, o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) mostrou que a situação de aeronavegabilidade do avião estava normal, ou seja, podendo voar dentro das condições permitidas para sua categoria.
Imagens registradas pelo Globocop gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.
Três feridos atendidos em hospital
Em plantão do Jornal Hoje, da TV Globo, o jornalístico declarou que o Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e encontrou cinco pessoas a bordo da aeronave — duas pessoas morreram e três tiveram ferimentos leves. Os três feridos estão recebendo atendimento hospitalar.
Ainda segundo o Jornal Hoje, o avião já apresentava indícios de problemas ainda durante a decolagem. O piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades para ganhar altitude. As causas do acidente ainda serão investigadas.