Avião que bateu em prédio em BH não tinha permissão para táxi aéreo

O avião de pequeno porte que caiu e atingiu a fachada de um prédio em Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (4), não tinha operação autorizada para táxi aéreo, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) indica que o status da operação estava como "operação negada para táxi aéreo".

Isso significa que a aeronave não pode ser usada para transporte comercial de passageiros ou cargas mediante pagamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas estavam no avião no momento do acidente, sendo que duas morreram e as outras ficaram gravemente feridas.

Apesar de não ter permissão para táxi aéreo, o RAB mostra que a situação de aeronavegabilidade do avião estava normal, ou seja, apto a voar dentro das condições permitidas para sua categoria.

Veja também País Veja imagens de como ficou avião que caiu em Belo Horizonte

Imagens registradas pelo Globocop gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.

Veja queda de avião:

As imagens aéreas também revelaram uma grande mancha de combustível espalhada pelo estacionamento de um supermercado próximo. Como a aeronave havia acabado de decolar, o tanque estava cheio, o que pode ter contribuído para o cenário observado após a queda.

Ainda não há informações sobre se existe moradores feridos no prédio que foi atingido pela aeronave.

Avião enfrentou problemas para ganhar altitude

O Jornal Hoje, que acompanha a ocorrência, destacou que o avião já apresentava indícios de problemas ainda durante a decolagem. O piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades para ganhar altitude.

Veja também País Padrasto suspeito de matar enteado é morto a tiros em ambulância em SP País Chuvas fortes e deslizamentos em Pernambuco e na Paraíba deixam oito mortos

A equipe de controle teria oferecido retorno imediato e prioritário para a aeronave, mas, aparentemente, o piloto não tinha condições de realizar a manobra devido à baixa altura de voo. O aeroporto fica a pouca distância do local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e de resgate seguem no local prestando atendimento às vítimas e isolando a área. As causas do acidente ainda serão investigadas.