Goleiro Bruno é preso no Rio de Janeiro após dois meses foragido

O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi preso na noite desta quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. As informações são da CNN Brasil.

Bruno tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido há 2 meses. Em março passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou sua liberdade condicional por entender que o ex-jogador descumpriu medidas cautelares.

A decisão ocorreu depois de Bruno viajar, no início de fevereiro, para o Acre, onde assinou contrato para atuar profissionalmente pelo Vasco da Gama do Acre.

Veja também País Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio Maranhão Empresária presa por agredir doméstica grávida é investigada por cinco crimes; saiba quais

Assassinato de Eliza Samudio

Bruno cumpre pena pelo assassinato de Eliza Samudio. O crime foi julgado em 2013 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Durante o processo, vieram à tona detalhes de que Eliza foi morta, esquartejada e teve o corpo ocultado.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Bruno, não ofereceu resistência e colaborou com as equipes. A prisão ocorreu após troca de informações entre a corporação carioca e a Polícia Militar de Minas Gerais.

Após ser detido, o ex-goleiro foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) para cumprimento de mandado de prisão. A ocorrência foi posteriormente encaminhada à 127ª DP (Armação dos Búzios).