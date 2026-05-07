Confiança x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza vai enfrentar o Confiança-SE no Estádio Bastitão, em Aracaju, às 19h30 desta quinta-feira (7). É jogo único e a vitória garante a vaga nas semifinais da competição. O Tricolor de Aço está há sete jogos sem perder: cinco vitórias e dois empates. A equipe vem embalada, após golear o Goiás na Série B por 4 a 1, na Arena Castelão, no último fim de semana.

Na Copa do Nordeste, o Fortaleza sofreu para conseguir a classificação, mas venceu o Sport por 2 a 0 e passou para as quartas de final. No grupo D, o Leão terminou na segunda colocação, com 10 pontos, sendo três vitórias, um empate e uma derrota. Em 2026, o Tricolor só participou de uma disputa de pênaltis, que foi na final do Campeonato Cearense, que o Fortaleza foi campeão.

Já o Confiança avançou como primeiro colocado do grupo B com oito pontos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas e um empate, sofrendo gols nos últimos quatro jogos.

Apesar das dificuldades na Série C, o Dragão tem um desempenho melhor nas copas, do que nas competições de pontos corridos. No Nordestão, foram duas vitórias, dois empates e perdeu um jogo, sem perder há quatro partidas no certame. Nas disputas de pênaltis, o Confiança já esteve em duas na temporada e conseguiu 100% de aproveitamento. A primeira foi Estadual, contra o Guarany-SE, e na Copa do Brasil, com o Vila Nova-GO.

RETROSPECTO

As equipes se enfrentaram 16 vezes, sendo sete vitórias do Fortaleza, quatro empates e cinco vitórias do Confiança.

Os dois últimos duelos em Aracaju, o Fortaleza venceu por 1 a 0, em 2021, e o Confiança ganhou por 2 a 0, no ano de 2020, ambos pela Copa do Nordeste.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

DRAGÃO COM A VANTAGEM DO DUELO EM CASA

O Confiança realizou o último treino na tarde dessa quarta-feira (6), com treinos táticos e de bolas paradas para os atletas. O técnico Cláudio Caçapa relacionou 23 atletas para o duelo.

O atacante Breyner Camilo está suspenso por ter sofrido o terceiro cartão amarelo na 1ª fase. No departamento médico, estão o volante Guilherme Nunes, que está em processo de transição com a fisioterapia e do lateral-esquerdo Kelvyn está em tratamento de um desgaste muscular.

A expectativa é conquistar uma vitória diante do torcedor, após sequência negativa sem vencer.

LEÃO DO PICI QUER MAIS UMA VITÓRIA E MANTER SEQUÊNCIA

O Fortaleza teve dois dias de preparação. A equipe viajou no início da tarde da quarta-feira para Sergipe. Thiago Carpini relacionou 26 atletas, pensando nos dois jogos fora de casa - pelo Nordestão e a Série B. Já são sete jogos sem perder e manter a sequência é importante para o anímico do grupo.

Fora, apenas os atletas no departamento médico: Bruninho (lesão no tendão do adutor direito), Cardona (pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo), Crispim (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Fuentes (lesão ligamentar colateral medial no joelho direito). Não há atletas suspensos por cartões.

Confira lista dos relacionados:

Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

Laterais: Paulinho, Mailton e Mucuri

Zagueiros: Britez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Lucas Gazal

Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucca Prior, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Rodriguinho, Ronald, Ryan e Rossetto

Atacantes: Lucas Emanoel, Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Kayke, Vitinho e Welliton

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Confiança: Rafael Pascoal, Weriton (Valdir Júnior), Lucas Cunha, Ícaro e Marcelo (Kelvyn); Renilson, Lorran (Gabriel Zeca) e PK; Danielzinho, Iago e João Pedro. Técnico: Cláudio Caçapa.

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Luan Freitas, Kauã Rocha, Gazal; Maílton, Sasha, Rodrigo, Prior; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | CONFIANÇA X FORTALEZA

Local: Estádio Batistão, em Aracaju-SE

Data: 06/05/26 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA)

Assistente 1: Ivanildo Gonçalves da Silva (MA)

Assistente 2: Rafael Costa Pinheiro (MA)

Quarto Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)