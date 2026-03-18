Dono de pizzaria se pronuncia após morte de cliente e mais de 100 apresentarem intoxicação

O proprietário da pizzaria interditada após mulher morrer e mais de 100 pessoas passarem mal se manifestou sobre o caso pela primeira vez. Pelas redes sociais, Marcos Antonio Gomes Neto, de 24 anos, lamentou o falecimento de Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, na terça-feira (17), e disse estar colaborando com as investigações.

O jovem pediu desculpas por ter demorado a se pronunciar e justificou que estava digerindo e tentando entender o acontecido.

"Sempre trabalhei todos os dias, sempre gostei de trabalhar. [Estava] Tudo normal no domingo e, de repente, durante um despacho da noite, tudo começou a desmoronar", disse ele, acrescentando que trabalha no ramo do comércio e alimentação há cerca de seis anos.

Marcos Antonio se defendeu afirmando que jamais sabotaria seu trabalho ou prejudicaria os clientes, que fornecem o seu sustento.

"Jamais tive a intenção de machucar qualquer pessoa. Porque eu sou jovem, tenho 24 anos e meu comércio é minha vida. Então, jamais iria me sabotar, jamais iria prejudicar, porque tudo o que conquistei foram seis anos de muita luta, muita renúncia e dificuldade", contou.

O proprietário disse, ainda, ter entrado em contato com a Vigilância Sanitária para que a equipe pudesse lhe dar uma resposta sobre o que aconteceu.

"Todos queremos respostas. Eu, como proprietário, as pessoas que foram afetadas e seus familiares também. Estou fazendo o possível, colaborando com a Vigilância, fornecendo amostras. A Polícia Civil também, o que eles pediram nós estamos enviando. A prefeitura também. Eu preciso da verdade para me sentir bem", afirmou.

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O que aconteceu

Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, morreu na manhã desta terça-feira (17), suspeita de intoxicação alimentar em Pombal, no interior da Paraíba. Ela estava internada no Hospital Regional desde a segunda-feira (16), após apresentar sintomas como vômitos, diarreia e dor abdominal.

De acordo com a unidade de saúde, a paciente teve rápida piora clínica, foi encaminhada à UTI em estado grave, mas não resistiu. Ela está entre as cerca de 114 pessoas que procuraram atendimento médico após consumirem pizza no estabelecimento de Marcos Antonio, na noite do último domingo (15).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes relataram sintomas semelhantes, e os atendimentos ocorreram na UPA e no Hospital Regional. A maioria recebeu alta, e apenas uma criança de oito anos precisou ficar internada.

A Vigilância Sanitária interditou a pizzaria após vistoria e apreensão de materiais para análise. O caso é acompanhado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa). A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.