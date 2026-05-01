Mãe e filho morrem após chuvas em Pernambuco; Governo Federal envia ajuda

Duas pessoas morreram e duas continuam desaparecidas em Pernambuco devido às chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira (1º). O Governo Federal disponibilizou apoio técnico da Defesa Civil Nacional e mobilizou a Força Nacional do SUS para o atendimento às vítimas nas áreas afetadas por deslizamentos e inundações.

Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e seu filho Riquelmy, de 6 anos, morreram em um deslizamento de barreira no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. Outros dois familiares, um homem de 28 anos e uma bebê de 1 ano e 6 meses, ficaram feridos e foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta.

No bairro de Passarinho, em Olinda, equipes de resgate buscam uma jovem de 20 anos e um bebê de 6 meses que desapareceram após outro desmoronamento.

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Apoio Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o apoio federal após conversar com lideranças locais. O Ministério da Integração Regional enviou técnicos para reconhecer a situação de emergência, enquanto o Ministério da Saúde acionou equipes médicas.

O volume de chuva chegou a 200 milímetros em Olinda e 175,3 milímetros no Recife em 24 horas. Os rios Capibaribe e Sirigi transbordaram, resultando em 80 pessoas desalojadas na capital.

A operação do Aeroporto Internacional dos Guararapes foi afetada com o desvio de 14 voos, e o ramal Jaboatão do metrô precisou ser interditado.