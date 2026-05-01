Chuva provoca deslizamentos e deixa desaparecidos em Pernambuco

A forte chuva em Recife e cidades próximas, como Olinda, em Pernambuco, provocou deslizamentos e deixou pessoas desabrigadas nesta sexta-feira (1º). Em Olinda, conforme informações da TV Globo, uma jovem de 20 anos e o filho de seis meses desapareceram no bairro Passarinho.

Na cidade, cinco pessoas, incluindo uma criança, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, além de um casal de idosos que havia desaparecido, segundo o portal g1.

A região de Águas Compridas, ainda em Olinda, também registrou um deslizamento, em que um adolescente teve as pernas presas em escombros. Os bombeiros resgataram a vítima e a encaminharam para uma unidade de saúde.

"Nossas equipes estão no local, fazendo buscas. Um local muito encharcado, choveu bastante, então houve um desprendimento considerável de terreno no local e isso tem dificultado a identificação e confirmação se essas pessoas estão mesmo no local", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Eduardo Araripe.

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Chuva em Pernambuco

A chuva também provocou deslizamentos de barreiras na Região Metropolitana do Recife e na capital, onde equipes da Defesa Civil se deslocaram para atender a um desmoronamento nesta sexta. O bairro Vasco da Gama registrou uma ocorrência.

Já em Camaragibe, duas ocorrências de queda de muro foram atendidas pela Defesa Civil, nos Loteamentos São Pedro e São João.

Olinda foi uma das cidades mais afetadas pela chuva. Segundo a Prefeitura, nas últimas 24h choveu 200 milímetros.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) colocou a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Norte em Estado de Alerta, com aviso meteorológico vermelho, o mais grave.

A tendência para este sábado (2) é de chuva moderada a forte nas duas regiões.