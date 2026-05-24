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Três apostas de Fortaleza acertam números em duas loterias; prêmios somam mais de R$ 50 mil

Resultado foi divulgado nesse sábado (23).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Maio de 2026 - 07:53
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Legenda: Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado.
Foto: Shutterstock/Joa Souza.

Um trio de fortalezenses teve motivos para comemorar nesse sábado (23) após sorteios das loterias federais da Caixa. O concurso 7033 da Quina e o 2395 da Timemania registraram acertos de apostas realizadas na capital cearense. No total, os prêmios somam mais de R$ 50 mil.

No concurso 7033 da Quina, o vencedor levou para casa R$ 10.610,61, com aposta realizada na unidade Loteria Sorte Mais Brasil.

Por sua vez, o concurso 2395 da Timemania registrou dois vencedores: um na unidade Bilhete Premiado e outro na Loja dos Sonhos. Cada um receberá a bagatela de R$ 21.995,24.

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

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O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link.

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

VC Repórter

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