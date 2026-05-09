Países preparam resgate de passageiros do cruzeiro atingido por um surto de hantavírus

Os passageiros do cruzeiro MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus, serão resgatados neste domingo (10). Vários países confirmaram que estão preparando aviões e planos de contingência para evacuar as pessoas que estão na embarcação.

A Alemanha, a França, a Bélgica, a Irlanda e a Holanda confirmaram neste sábado (9), que irão resgatar seus respectivos cidadãos.

Os Estados Unidos também devem enviar aeronaves para resgatar os americanos a bordo, enquanto a União Europeia (UE) deve enviar mais duas aeronaves para levar os cidadãos europeus restantes.

Os EUA e a UE ainda afirmaram que aviões e planos de contingência também serão providenciados para ajudar países fora da União Europeia que não conseguiram enviar transporte aéreo para resgatar seus cidadãos.

Como vai funcionar o resgate?

Segundo a Reuters, a previsão é de que o navio chegue ao Porto de Granadilla, localizado na ilha de Tenerife, na Espanha, na madrugada deste domingo, entre 3h e 5h do horário local (0h e 2h do horário de Brasília).

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Ao chegar em terra firme, o processo de resgate deve começar com a evacuação dos cidadãos espanhóis. A ordem de saída dos outros grupos ainda será estipulada, visto que os passageiros só poderão deixar o cruzeiro após o avião de evacuação de seus respectivos países estar pronto para partir.

Segundo a ministra da saúde espanhola, Mônica Garcia Gomez, os passageiros poderão levar consigo apenas pertences essenciais. A ministra afirmou ainda que as bagagens restantes e os corpos das pessoas falecidas seguirão a bordo para a Holanda, onde serão desinfetados.

A evacuação deve acontecer entre as 12h de domingo (9h no horário de Brasília) e a tarde de segunda-feira (11). Todos os passageiros, assim como 17 tripulantes, deixarão o navio em Tenerife. Outros 30 tripulantes permanecerão a bordo e seguirão viagem para a Holanda.

Neste sábado (9), o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebrey, chegou à Espanha. Ele deve se reunir com altos funcionários do governo em Tenerife para supervisionar o desembarque seguro dos passageiros.

Ghebrey afirmou em uma publicação no seu perfil no X, que está em contato com o capitão do navio e com um colega da OMS que está a bordo. Todos os cidadãos que serão resgatados vão ser submetidos aos planos de contingência e de isolamento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) pelo menos três pessoas morreram a bordo do navio MV Hondius, que viajava da Argentina para Cabo Verde. Outros cinco passageiros também estão infectados.

A origem do contágio fora do navio, segundo autoridades, pode ser um voo em Joanesburgo, na África do Sul.

Nesta semana, o diretor-geral da OMS disse que estava ciente de que existem outros relatos de pacientes com sintomas e alertou que mais casos podem surgir nos próximos dias devido ao longo período de incubação do vírus.

Relembre os primeiros casos

Em coletiva de imprensa, o diretor da OMS detalhou a situação de cada um dos casos suspeitos de hantavírus. As informações são da Reuters.

O primeiro caso foi de um homem que desenvolveu sintomas em 6 de abril e faleceu cinco dias depois. Nenhuma amostra foi coletada e, como seus sintomas eram semelhantes aos de outras doenças respiratórias, a infecção por hantavírus foi descartada.

A viúva do homem desembarcou quando o navio atracou na ilha de Santa Helena e também apresentou sintomas. Seu estado de saúde piorou durante um voo para Joanesburgo em 25 de abril e ela faleceu no dia seguinte, marcando o segundo caso.

Amostras foram coletadas, testadas no Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul e confirmadas como hantavírus.

A terceira morte foi a de uma mulher a bordo do navio que desenvolveu sintomas em 28 de abril e faleceu em 2 de maio. A passageira, de origem alemã, também teve a doença respiratória confirmada.

Outro homem procurou o médico do navio em 24 de abril. Ele foi evacuado da ilha de Ascensão para a África do Sul três dias depois, onde permanece em terapia intensiva. O britânico foi o primeiro caso de hantavírus confirmado no navio.

Duas pessoas estão em condição estável no hospital, e uma é assintomática e já se encontra na Alemanha. O oitavo caso foi o de um homem que desembarcou em Santa Helena.

Mais atualizações devem ser feitas nos próximos dias.