Grêmio x Flamengo no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 10 de maio
Grêmio e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada da competição. O jogo será às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Grêmio x Flamengo terá transmissão do Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Grêmio
Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavón, Pérez, Noriega, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.Técnico: Leonardo Jardim
FICHA TÉCNICA
Grêmio x Flamengo
Data e hora: 10 de maio, às 16h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre