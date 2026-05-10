Grêmio e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada da competição. O jogo será às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Grêmio x Flamengo terá transmissão do Premiere

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio

Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavón, Pérez, Noriega, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Luiz Araújo); Plata, Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.Técnico: Leonardo Jardim

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Flamengo

Data e hora: 10 de maio, às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre