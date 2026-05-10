Remo x Palmeiras no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 10 de maio
Remo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada da competição. O jogo será às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Remo x Palmeiras terá transmissão da Globo, ge tv e Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Remo
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo, Jajá, Alef Manga e Pikachu. Técnico: Léo Condé
Palmeiras
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Allan; Arias, Sosa e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira
FICHA TÉCNICA
Remo x Palmeiras
Data e hora: 10 de maio, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Mangueirão, em Belém