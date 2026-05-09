Elenco do Ceará faz pronunciamento e defende Mozart: 'maior culpa é nossa'

Após a derrota do Ceará para o Atlético-GO, neste sábado (9), as lideranças do elenco alvinegro fizeram um pronunciamento antes da coletiva do técnico Mozart. Na ocasião, o capitão Éder falou em nome do grupo e pontou que os jogadores querem dividir a responsabilidade da má fase do Vovô com o treinador e também com o presidente João Paulo Silva, que estão sendo muito criticados pela torcida.

Além do defensor, estavam presentes o zagueiro Luizão, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique. A manifestão foi um desejo do próprio vestiário, sem pedido da diretoria.

"Não é justo que, a cada tropeço nosso nos últimos dias, o nosso treinador apareça aqui e assuma toda a responsabilidade sozinho, o nosso presidente também, sendo que esse mesmo grupo já mostrou nos primeiros quatro meses (de 2026) que pode fazer bem mais do que está fazendo agora, então acredito que a maior parcela de culpa seja nossa, pois é nós que estamos dentro de campo e nos jogos. O intuito aqui é dividir a responsabilidade, é justiça na relação interna, não é justo que os caras 'tomem a porrada' sozinhos". Éder Zagueiro do Ceará

Depois do discurso, o quarteto se manteve junto ao treinador durante toda a coletiva. No momento, a equipe soma apenas uma vitória nos últimos sete jogos realizados em 2026, acumulando também três derrotas consecutivas, caindo para a 12ª colocação da Série B, com 10 pontos.

Veja pronunciamento do elenco do Ceará