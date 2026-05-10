Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Corinthians x São Paulo terá transmissão do Prime Video

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz

São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly).Técnico: Roger Machado

FICHA TÉCNICA

Corinthians x São Paulo

Data e hora: 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo