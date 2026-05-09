Após nova derrota, Mozart promete acesso do Ceará: 'nós vamos subir esse time'

O técnico Mozart afirmou que o Ceará vai conquistar o acesso à Série A. Após perder para o Atlético-GO em casa, com um atleta a mais, neste sábado (9), na Arena Castelão, e somar quatro rodadas seguidas sem vencer na Série B, o comadante reiterou que o Vovô vai conquistar o principal objetivo da temporada, seja com vaga direta ou nos playoffs.

"Eu assumo a responsabilidade, principalmente porque estou no dia a dia e conheço bem esses jogadores. E eu tenho certeza que nós voltaremos a entregar, não só desempenho, como resultado. Nunca falei aqui que seria fácil, é uma competição realmente difícil e equilibrada. Hoje estamos na 8ª rodada, e eu não sei se vamos subir em 1º ou 2º, em 5º ou 6º, mas nós vamos subir esse time. Com muita dificuldade, com muito empenho e muita entrega, nós vamos subir". Mozart Técnico do Ceará

A coletiva do comandante foi realizada após um pronunciamento do zagueiro Éder, que é o capitão do elenco e falou em nome do grupo sobre dividir mais a responsabilidade do momento com os jogadores. Além do defensor, o zagueiro Luizão, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique estavam presentes no momento.

No momento, o Vovô é o 12º colocado da Série B, com 10 pontos - os dois primeiros sobem direto à Série A, enquanto do 3º ao 6º colocado sem enfrentam em um playoff com jogos de ida e volta para definir a classificação (3º x 6º e 4º x 5º). O último resultado ampliou as cobranças da torcida, principalmente pelo fato da equipe terminar o jogo com um atleta a mais em campo. No geral, registra apenas uma vitória nas últimas sete partidas, sendo três derrotas seguidas no ano.

O próximo compromisso no calendário do Ceará é pela Copa do Brasil, na quarta-feira (13). Na ocasião, entra em campo diante do Atlético-MG, às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da 5ª fase. Na ida, o Vovo perdeu fora de casa por 2 a 1.