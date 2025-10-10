Diário do Nordeste
Eliziane Correia Jornalista, apresentadora da Verdinha Fm e mãe da Beatrice. Narrativas de uma mãe que não deixou de ser mulher.
Foto de duas crianças e dois adultos. Eles estão no chão brincando.

Opinião

Quando os adultos esquecem de brincar

Mãe viraliza ao criticar pais que reclamam das atividades da Semana da Criança

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 10 de Outubro de 2025
Grávida com blusa branca rendada segurando a barriga

Opinião

Arboviroses e maternidade: os riscos invisíveis que atravessam a gestação

Estudo revela como dengue, zika e chikungunya impactam a gestação e reforça a urgência de ações coletivas para proteger mães e bebês.

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 06 de Outubro de 2025
mãos seguram pés de bebê recém-nascido, em formato circular

Opinião

O peso do instinto materno e a urgência da corresponsabilidade

Sobrecarga, ausência paterna e o desafio de transformar a maternidade em um compromisso coletivo

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 16 de Setembro de 2025
imagem de mãe e filha

Opinião

Como introduzir assuntos difíceis no dia a dia com os filhos

A infância não é uma bolha e o diálogo é o maior presente que podemos dar

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 20 de Agosto de 2025
Criança no tablet

Opinião

O que os filhos aprendem quando a gente não está falando

Presença, exemplo e vínculo no cotidiano da maternidade

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 05 de Agosto de 2025
imagem de mãe com bebe sombreada para falar da falta de creche e do peso das mães

Opinião

Sem creche, sem apoio: A realidade de mulheres-mães que precisam trabalhar e estudar

Ministra das Mulheres no governo federal reforçou que o acesso à educação infantil é uma prioridade da gestão

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 31 de Julho de 2025
montagem com fotos de beatrice, filha da colunista eliziane correia. ela veste trajes juninos.

Opinião

Memórias afetivas de São João: a herança que dança entre gerações

A festa junina é também um espaço de encontro com nossas raízes culturais, uma celebração coletiva que fala de pertencimento

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 30 de Junho de 2025
Em 2024, o país registrou 22.919 mortes fetais e quase 20.000 óbitos neonatais

Opinião

Quando a dor não tem ritual: o silêncio em torno das perdas gestacionais

O amor não espera um ultrassom nítido para nascer e o luto também não espera o parto para começar

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 25 de Junho de 2025
imagem de barriga de gestante, com duas mãos segurando o ventre. a mulher veste roupa branca.

Opinião

A mãe real: imperfeita, inteira e possível

Entre tarefas, culpas e expectativas, mães buscam presença, equilíbrio e a liberdade de serem mais do que apenas mães

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 17 de Junho de 2025
mulher grávida vestindo camiseta cinza, sentada em sofá, ao lado de urso de pelúcia. ela leva a mão esquerda as costas.

Opinião

Corpo, hormônios e identidade: os impactos da maternidade na saúde da mulher

Priorizar quem somos e o que desejamos ser é um ponto de partida essencial para compreender a realidade da maternidade

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 11 de Junho de 2025
Grávidas seguem rotinas de treino

Opinião

Gestar e suar: mães que correm, levantam peso e quebram tabus

Elas preferem ouvir seus corpos e seus médicos, e não os palpiteiros de plantão

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 02 de Junho de 2025
Tati Machado e a atriz Micheli Machado

Opinião

O que explica uma perda gestacional tardia?

Especialista aponta causas possíveis, sintomas de alerta e reforça a importância do pré-natal

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 15 de Maio de 2025
vida leve

Opinião

Momento desapego para ganhar espaço e saúde mental

Para a próxima temporada, estou selecionando apenas boas vibrações

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 29 de Dezembro de 2024
mãe e filha

Opinião

Eternizando memórias com a minha filha

A ação de conviver e eternizar momentos traz luz e fortalece o lar que chamamos de família

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 28 de Dezembro de 2024
mãe com filho no colo

Opinião

Maternidade real existe?

O termo ganhou as redes sociais com conteúdos mostrando o lado sem filtro de ser mãe

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 27 de Dezembro de 2024
mulher grávida põe a mão sobre a barriga e as costas

Opinião

Relatos e fatos: o que muda no corpo da mulher após a gravidez?

Passar pelo parto já é um grande acontecimento. São marcas no corpo e emoções que precisam ser amparadas

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 26 de Dezembro de 2024
Sabrina Sato em depoimento no The Masked Singer Brasil 2025

Opinião

'Tinha esquecido que eu era mulher'

O desabafo de Sabrina Sato representa a história de muitas mulheres que, em algum momento da vida, se perderam no meio da rotina exaustiva e da insegurança

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 23 de Dezembro de 2024
Viih Tube passou por complicações após o parto do pequeno Ravi

Opinião

Vias de parto: os limites entre a abordagem médica e o desejo da mãe

Na humanização do parto, a conduta adequada é aquela que garante o bem-estar da mãe e do bebê

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 28 de Novembro de 2024
Sabrina Sato e Gisele Bundchen

Opinião

Mulheres 40+ e as expectativas para a maternidade

Gisele Bündchen e Sabrina Sato quebram barreiras e representam o desejo de ser mãe em uma fase mais madura da vida

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 22 de Novembro de 2024
Bebê comendo cuscuz e ovo

Opinião

Introdução alimentar – um lar de memórias afetivas

Entre experiências compartilhadas, a alimentação se destaca como evolução e qualidade de vida para os pequenos

Foto frontal Eliziane Correia
Eliziane Correia 28 de Outubro de 2024
