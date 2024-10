Beleza materna: pressão estética distorce imagem corporal saudável

Nunca tive dificuldades de encarar o espelho. Sempre olhei com muita maturidade para assuntos que envolvem corpo, estética e padrões de beleza. Acredito que diariamente influenciamos direta e indiretamente a vida de outras mulheres ao encorajar ou desqualificar. A pressão estética inclusive na maternidade.

A insegurança com o corpo depois do parto é real. Eu já vivi essa fase nada agradável. Ainda tenho a impressão que não posso ser eu mesma e viver livremente o meu processo, sem sofrer preconceito e expectativas desproporcionais. Um desafio solitário para a grande camada feminina da população, já tão silenciada por estruturas idealizadas através da sociedade e do mundo virtual.

Conversei com a psicóloga clínica, Raissa Azevedo, sobre essa solidão tão presente na vida da mulher mãe, independente de ter ou não rede de apoio.

“Como mulher e mãe também sinto essa pressão, é difícil não entrar em um padrão. A cobrança social de você ser a melhor mãe e ainda ser a mulher mais perfeita. Seu corpo tem que voltar para o padrão, esquecendo de todas as mudanças hormonais e recortes da vida materna. Isso acaba gerando um sofrimento nessas mulheres mães” Raissa Azevedo Psicóloga clínica

Pensar nesse processo me fez refletir sobre o grande desafio de ser mãe nos tempos modernos. Será que não temos direito de recuperar o nosso corpo, conforme a nossa realidade? Fico inconformada quando vejo lindas mulheres com histórico de depressão, ansiedade ou transtorno alimentar, resultado da autocobrança estética. Precisamos de uma imagem corporal mais saudável.

“O acompanhamento psicológico de pré e pós-parto é extremamente importante, infelizmente essa realidade não chega em todas as camadas sociais. Como profissional, acredito ser preciso olhar para a saúde mental antes de ser mãe”, diz a já citada Raissa Azevedo.

A nutrição no resgate da autoestima da mulher

Acredito que a rede social reforça a fragilidade da mulher, quando influenciadoras digitais comercializam corpos perfeitos e uma maternidade editável. E a mãe? Como faz para acompanhar os processos milagrosos da rotina ideal e do corpo perfeito? Não faz! É fato que não dá para descuidar da alimentação e de uma rotina equilibrada. Como você conseguirá, é outra história.

A nutricionista Vania Serafim, especializada na saúde global da mulher, me ajudou a refletir sobre esse período de grandes mudanças, quando a mulher precisa dar uma atenção especial para o bebê. Na nova rotina o relógio vai adiantando e você não teve tempo de cozinhar e não conseguiu encaixar o treino. É tanta demanda e sentimento ao mesmo tempo, que nem lembro como sobrevivi. Deve haver uma maneira de levar a maternidade com mais calma, sem tantas frustrações.

“É preciso estabelecer uma rotina onde ela consiga conciliar a maternidade com o seu momento de autocuidado. A mulher precisa estar bem para cuidar dela e de sua família. É importante ajustar a rotina de sono da mulher e do bebê. Uma mãe que não dorme o suficiente, não acorda animada para fazer academia, cozinhar e cumprir tantas tarefas” Vania Serafim Nutricionista

Durante o pós-parto eu era uma mãe de primeira viagem, aprendendo a cuidar de outra vida. De um lado eu queria voltar para o meu peso de antes, do outro estava consumindo litros e mais litros de suco e caldo de “rapadura preta” na tentativa de garantir o aleitamento materno. Sim! Alguém me disse ser bom e eu me dediquei. Hoje sei que não precisava desse exagero. Comentei esse fato com a Vania e ela explicou que nessa fase de muitas demandas nutricionais, é importante equilibrar alimentação e suplementação.

“A gestante sempre tem o olhar de cuidar da suplementação e da alimentação. Mas quando ela está lactando, acaba negligenciado alguma parte. Importante destacar que as demandas nutricionais são tão altas quanto na gestação. A alimentação deve ser o mais natural possível, Rica em proteínas, fibras, frutas, verduras, grãos, cereais e vegetais. Ideal para se manter saudável e também fornecer um leite de qualidade para o bebê", explica Vânia Serafim.



A rede de apoio da mulher mãe

Sem apoio, não sei se eu teria dado conta. Quer dizer, continuo tentando. Não sou a favor da tal romantização da mulher mãe batalhadora que consegue tudo e não tem suporte nenhum. A mulher precisa de espaço para viver o seu momento, com acolhimento. Conversando com a psicóloga Raissa, ela lembrou das comparações e cobranças, principalmente aquelas que vem da família, quando o outro se sente mais a vontade de invadir o seu espaço. Se te deixa desconfortável, verbalize, estabeleça os limites.

“No pós-parto, o que a mulher mais precisa é de uma rede de apoio, alguém que olhe para essa mãe, que acolha suas dores e inseguranças e que ajude nesse momento de total doação. Esse cenário novo mexe com o corpo e com a mente. O planejamento ajuda a deixar um espaço para a mãe ser também um pouco mulher” Raissa Azevedo Psicóloga

Existe tempo certo para tudo. Mas a atitude segue comandando a largada. Que tal buscar o seu ponto de equilíbrio? Aquela virada de chave que traz inspiração e determinação. O ponto de partida pode ser o mesmo para todas as mães, mas o processo sempre será único. Não coloque no outro a validação da sua experiência. Se reconheça como a protagonista da sua jornada.

Por aqui também tentarei ganhar ânimo e seguir com os meus objetivos. Boa sorte!