Primeiro caça supersônico produzido no Brasil é apresentado em São Paulo; veja como funciona

O primeiro caça supersônico produzido em solo brasileiro, o F-39E Gripen, será apresentado nesta quarta-feira (25). A cerimônia ocorre no aeródromo da Embraer, em Gavião Peixoto (SP), com a presença do presidente Lula e de outras autoridades.

O Gripen, da empresa sueca Saab, é equipado com sistemas avançados de combate e alta capacidade de operação. A produção nacional ocorre por meio da transferência de tecnologia da empresa para a Força Aérea Brasileira e Embraer.

Inédito na América Latina, o feito, segundo a FAB, consolida o país como polo de alta tecnologia em defesa.

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Armas como o míssil Meteor, um dos mais letais do mundo, e canhão poderão ser usados em diferentes missões, sejam de defesa, reconhecimento ou ataque.

O que é um caça supersônico?

Um caça supersônico é uma aeronave de combate militar projetada especialmente para voos que atinjam velocidades superiores à do som.

Elas são conhecidas por serem equipadas com tecnologia avançada de sensores e armamentos, além de serem altamente manobráveis, sendo pensadas para cenários de combate complexos.

Substituição de caças antigos

O F-39 virá para substituir os antigos caças F-5, de origem norte-americana. Os caças em questão já estavam em operação há décadas.

Segundo a FAB, o Brasil deve adquirir 36 aeronaves dentro do acordo firmado em 2014 com a fabricante sueca, sendo 15 delas produzidas no país.

O custo total estimado é de US$ 4 bilhões, quantia equivalente a R$ 21,25 bilhões.