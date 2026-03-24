Pai e filho se emocionam ao descobrir gravidez simultânea de esposas; veja vídeo

Uma surpresa em dose dupla viralizou nas redes sociais. Durante um momento em família, pai e filho acabam revelando um ao outro que as respectivas esposas estão grávidas. O fato aconteceu em São Bernardo do Campo (SP), e foi registrado em um vídeo descontraído.

Em tom bem-humorado, o vídeo começa com fisioterapeuta Vittória explicando que quando a sogra Juliane ainda estava grávida da primogênita, Lia, ela tirava fotos a cada mês ao lado do esposo Igor, pai de João Pedro, esposo de Vittória, para registrar as semanas de gestação. Quando Juliane completou 34 semanas, em junho de 2024, presenteou a nora com um adesivo escrito “gravidíssima” e disse: “Tenho certeza de que em breve será a vez de vocês e, por esse motivo, gostaria de te presentear com este adesivo, porque a hora de vocês está mais próxima do que vocês imaginam”.

Legenda: Vittória Del Padre usando o adesivo que ganhou de sua sogra Foto: Instagram

Vittória engravidou e teve a ideia de contar à família usando o adesivo colado em sua barriga. No entanto, não esperava ser surpreendida pelos sogros com um papel com a imagem de uma cegonha segurando um bebê, entregue por Juliane. Logo após a surpresa, Vittória mostrou o adesivo, surpreendendo também o restante da família com a gestação simultânea.

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Repercussão nas redes sociais

O vídeo do momento publicado nas redes sociais de Vittória rapidamente ganhou repercussão e já conta com mais de 4 milhões de visualizações. Alguns seguidores ficaram surpresos com a coincidência e comentaram: “O avô vai ser pai, o pai vai ser irmão, e o bebê já nasce sendo tio".

Legenda: Revelação em dose dupla Foto: Instagram

Legenda: Pai e Filho emocionados com a notícia de gravides simultânea Foto: Instagram

Outro seguidor escreveu: “Mais um dia chorando por uma família que eu não conheço. Parabéns e muita saúde".

Vittória finaliza relatando que sempre foi o maior sonho de ambos ter filhos e que os sogros são seus melhores amigos e as pessoas em quem mais confiam e nas quais se espelham.

Estagiária sob supervisão das editoras Geovana Rodrigues e Aline Conde.