Diminuição da velocidade de rotação da Terra não fará dia ter 25 horas; entenda
Apesar da mudança, essa diminuição ocorre em ritmo imperceptível, segundo o Observatório Nacional (ON).
O tempo de rotação da Terra ao redor de si mesma está diminuindo desde a formação do planeta. Apesar disso, esta diminuição de velocidade não acarretará mudanças no entendimento atual da duração de um dia.
O período de um dia equivale a 24 horas —é o “arredondamento” do tempo em que a Terra completa uma rotação, definido hoje como sendo de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.
Segundo o Observatório Nacional, no entanto, alterações de milissegundos podem ser detectadas por meio de certas tecnologias, como relógios atômicos.
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O fenômeno da “frenagem” da velocidade da rotação é sabido pelo menos desde o século XVIII. Segundo o doutor Fernando Roig, pesquisador do ON, há 4,5 bilhões de anos, “o planeta tinha um período de rotação entre 5 e 10 horas, contra quase 24 horas atualmente”.
Na transição da era glacial para a atual, por exemplo, na qual a temperatura média da superfície terrestre passou por uma grande mudança de forma abrupta, houve variação significativa nessa duração.
Conforme o ON, há mais ou menos 600 milhões de anos, o dia era de aproximadamente 21 horas.
Na prática, tudo isso significa que, apesar da desaceleração da Terra ser um fato sabido e estudado pela ciência, ela não afetará o nosso dia-a-dia por ser um processo imperceptível e que deve continuar por centenas de milhões de anos.
O que muda a velocidade de rotação da Terra?
A desaceleração sistemática da Terra, ocorrida desde a formação do planeta, se dá especialmente por conta da interação gravitacional com a Lua.
Além deste fator perene, vários outros têm capacidade de alteração temporária na inércia do planeta, o que muda a velocidade de rotação.
Entre eles, estão:
- Derretimento de geleiras;
- Variações sazonais;
- Eventos fortuitos, como grandes terremotos;
- Movimento do núcleo da Terra;
- Oscilação dos polos geográficos;
- Deslocamentos de massa nos oceanos e na atmosfera;
- Mudanças climáticas em grande escala.
Fonte: Observatório Nacional