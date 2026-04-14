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Veja imagens da Lua captadas pela missão Artemis II

Registros foram feitos durante o sobrevoo de sete horas da missão pelo lado oculto da Lua.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 08:17)
Ciência
Legenda: Entre os registros, foram documentados crateras de impacto, antigos fluxos de lava e fraturas na superfície.
Foto: Divulgação Nasa.

Imagens da Lua captadas pelos astronautas da missão Artemis II foram divulgadas pela Nasa na última semana e mostram regiões nunca vistas antes por seres humanos. 

Registradas em 6 de abril, as imagens foram feitas durante o sobrevoo de sete horas da missão pelo lado oculto da Lua.

Entre os registros, foram documentados pelos astronautas crateras de impacto, antigos fluxos de lava e fraturas na superfície que, segundo a Nasa, ajudarão os cientistas a estudar a evolução geológica da Lua.

"Eles monitoraram diferenças de cor, brilho e textura em todo o terreno, observaram o pôr e o nascer da Terra e capturaram imagens da coroa solar durante um eclipse solar. A tripulação também registrou seis flashes de impacto de meteoroides na superfície lunar escura", destacou a agência espacial americana. 

Veja as imagens:

Registro da lua
Legenda: Imagem mostra terreno repleto de crateras na Lua.
Foto: Divulgação Nasa

Registro da Lua.
Legenda: Nesta foto que mostra uma Terra crescente se pondo na borda lunar, a parte escura do planeta está de noite, enquanto a Austrália e Oceania estão iluminadas pelo sol.
Foto: Divulgação Nasa.

Registros da NASA.
Legenda: Vista aproximada da cratera Vavilov, na borda da bacia Hertzsprung, a maior e mais antiga capturada pela missão Artemis II.
Foto: Divulgação Nasa.

Registro da Terra.
Legenda: Imagem mostra nascer da Terra.
Foto: Divulgação Nasa.

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Com duração de 10 dias, o foguete da Missão Artemis II foi lançado à Lua pela Nasa na noite do dia 1º de abril. A missão contornou o lado oculto do satélite.

Durante a missão, eles realizaram testes de sistemas de suporte à vida em condições de espaço profundo, avaliaram a comunicação e navegação em trajetórias além da órbita baixa da Terra e executaram exercícios de manobra e retorno seguro.

Outro ponto central foi a verificação da comunicação em trajetórias distantes, já que a nave se afastou centenas de milhares de quilômetros da Terra, exigindo estabilidade nos sinais de voz e dados.

Em uma das imagens registradas pela missão, é possível observar o continente africano como uma faixa marrom, enquanto o planeta eclipsa o Sol.

O registro também exibe a luz zodiacal e duas auroras localizadas nas extremidades da foto. 

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