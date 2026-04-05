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Artemis II faz história com imagem inédita da Lua registrada por humanos; entenda foto

Imagem da bacia oriental só havia sido feita por equipamentos robóticos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:51)
Ciência
Legenda: Imagem inédita da bacia Oriental da Lua foi registrada durante missão Artemis II.
Foto: Divulgação/Nasa.

A Nasa divulgou neste domingo (5) novas imagens da Lua registradas pelos astronautas da missão Artemis II. A imagem revela parte da bacia Ocidental do satélite, que só havia sido registrada por equipamentos robóticos. 

"Esta missão marca a vez que toda a bacia foi vista a olho nu", explicou a Agência Espacial dos Estados Unidos em publicação na rede social X.

A missão Artemis II foi lançada na quarta-feira (1°) e é o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua desde 1972. Foram mais de trinta anos sem missões lunares.

Este domingo é o quinto dia da missão. O momento mais aguardado, o sobrevoo lunar, está previsto para segunda-feira (6). 

MISSÃO ARTEMIS II

A tripulação desta missão é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, astronautas da Nasa, e de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Segundo Victor Glover, o piloto, a tripulação conseguiu registrar imagens detalhadas da superfície lunar.

“No nosso primeiro dia no espaço, vimos coisas extraordinárias: a Terra de perto, e então, depois de tirarmos um cochilo e acordarmos, ela já estava novamente tão distante”, disse o piloto da missão.

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Durante a missão, eles realizarão testes de sistemas de suporte à vida em condições de espaço profundo, avaliarão comunicação e navegação em trajetórias além da órbita baixa da Terra e executarão exercícios de manobra e retorno seguro.

Outro ponto central será a verificação da comunicação em trajetórias distantes, já que a nave se afastará centenas de milhares de quilômetros da Terra, exigindo estabilidade nos sinais de voz e dados.

Quando a espaçonave passar pelo lado oculto da Lua, a comunicação com a Terra é interrompida, bloqueada pelo próprio satélite natural.

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