Artemis II faz história com imagem inédita da Lua registrada por humanos; entenda foto

A Nasa divulgou neste domingo (5) novas imagens da Lua registradas pelos astronautas da missão Artemis II. A imagem revela parte da bacia Ocidental do satélite, que só havia sido registrada por equipamentos robóticos.

"Esta missão marca a vez que toda a bacia foi vista a olho nu", explicou a Agência Espacial dos Estados Unidos em publicação na rede social X.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

A missão Artemis II foi lançada na quarta-feira (1°) e é o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua desde 1972. Foram mais de trinta anos sem missões lunares.

Este domingo é o quinto dia da missão. O momento mais aguardado, o sobrevoo lunar, está previsto para segunda-feira (6).

MISSÃO ARTEMIS II

A tripulação desta missão é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, astronautas da Nasa, e de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Segundo Victor Glover, o piloto, a tripulação conseguiu registrar imagens detalhadas da superfície lunar.

“No nosso primeiro dia no espaço, vimos coisas extraordinárias: a Terra de perto, e então, depois de tirarmos um cochilo e acordarmos, ela já estava novamente tão distante”, disse o piloto da missão.

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Durante a missão, eles realizarão testes de sistemas de suporte à vida em condições de espaço profundo, avaliarão comunicação e navegação em trajetórias além da órbita baixa da Terra e executarão exercícios de manobra e retorno seguro.

Outro ponto central será a verificação da comunicação em trajetórias distantes, já que a nave se afastará centenas de milhares de quilômetros da Terra, exigindo estabilidade nos sinais de voz e dados.

Quando a espaçonave passar pelo lado oculto da Lua, a comunicação com a Terra é interrompida, bloqueada pelo próprio satélite natural.