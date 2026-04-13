Governo Lula demite presidente do INSS e nomeia servidora de carreira

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, foi demitido nesta segunda-feira (13). O cargo será ocupado por Ana Cristina Viana, servidora de carreira.

A mudança foi anunciada pelo ministro da Previdência, Wolney Queiroz. Ele agradeceu a atuação de Gilberto Waller, que assumiu o posto há menos de um ano.

“Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse o ministro.

A escolha de uma servidora 'que compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal' marca um novo momento para o INSS, segundo o Governo Federal.

Ainda conforme o ministério, a troca foi técnica. Gilberto Waller, entretanto, foi pego de surpresa com a demissão, conforme reportado pelo uol.

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Ele assumiu o instituto em meio à polêmica de fraudes em aposentadorias, revelada em ação da Polícia Federal em abril de 2025.

QUEM É ANA CRISTINA VIANA, NOVA PRESIDENTE DO INSS

Ana Cristina Viana, nova presidente do INSS, atua há mais de vinte anos no sistema previdenciário. Ela ocupava o cargo de secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência Social.

A servidora também atuou como presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos.

Graduada em Direito, Ana Cristina Viana Silveira é servidora de carreira do INSS desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social.

Um dos principais desafios do INSS é zerar a fila de pedidos, uma das promessas do presidente Lula em 2022.