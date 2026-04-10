Exército prende três militares envolvidos na trama golpista

Três militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal no núcleo 4 da trama golpista foram presos nesta sexta-feira (10) pelo Exército Brasileiro.

Os presos foram acusados de disseminação de notícias falsas para criar instabilidade institucional e favorecer a tentativa de golpe de Estado.

No total, o STF condenou no total sete réus no núcleo 4. Além dos três presos hoje, dois já foram presos e outros dois estão foragidos.

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Os militares presos hoje foram:

Ângelo Denicoli , major da reserva do Exército, condenado a 17 anos em regime fechado;

, major da reserva do Exército, condenado a 17 anos em regime fechado; Giancarlo Rodrigues , subtenente do Exército, condenado a 14 anos em regime fechado;

, subtenente do Exército, condenado a 14 anos em regime fechado; Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, condenado a 13 anos e 6 meses em regime fechado.

Os réus condenados que estão foragidos são:

Reginaldo Abreu , coronel do Exército, que está nos EUA;

, coronel do Exército, que está nos EUA; Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que está no Reino Unido.

Já os dois já presos são o ex-agente da Polícia Federal Marcelo Bormevet e o ex-major Ailton Moraes Barros.

Além das prisões, todos os réus foram tornados inelegíveis. Bormevet perdeu o cargo e os militares Ailton, Angelo, Guilherme, Giancarlo e Reginaldo tiveram declaração de indignidade para o oficialato comunicada ao Supremo Tribunal Militar.