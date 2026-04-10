Exército prende três militares envolvidos na trama golpista
Os três militares que tiveram prisão cumprida nesta sexta (10) foram condenados no núcleo 4 da trama golpista.
Três militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal no núcleo 4 da trama golpista foram presos nesta sexta-feira (10) pelo Exército Brasileiro.
Os presos foram acusados de disseminação de notícias falsas para criar instabilidade institucional e favorecer a tentativa de golpe de Estado.
No total, o STF condenou no total sete réus no núcleo 4. Além dos três presos hoje, dois já foram presos e outros dois estão foragidos.
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Os militares presos hoje foram:
- Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército, condenado a 17 anos em regime fechado;
- Giancarlo Rodrigues, subtenente do Exército, condenado a 14 anos em regime fechado;
- Guilherme Almeida, tenente-coronel do Exército, condenado a 13 anos e 6 meses em regime fechado.
Os réus condenados que estão foragidos são:
- Reginaldo Abreu, coronel do Exército, que está nos EUA;
- Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, que está no Reino Unido.
Já os dois já presos são o ex-agente da Polícia Federal Marcelo Bormevet e o ex-major Ailton Moraes Barros.
Além das prisões, todos os réus foram tornados inelegíveis. Bormevet perdeu o cargo e os militares Ailton, Angelo, Guilherme, Giancarlo e Reginaldo tiveram declaração de indignidade para o oficialato comunicada ao Supremo Tribunal Militar.