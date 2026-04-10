Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

André Fernandes põe sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; Prefeitura autua deputado

Os vereadores e o suplente de vereador que participam da ação também devem ser notificados.

Escrito por
Luana Barros luana.barros@svm.com.br
(Atualizado às 13:03)
PontoPoder
Montagem de imagens: à esquerda, gravação de câmera de segurança mostra rua à noite com carro estacionado; abaixo, dois homens carregam sacos de lixo pela calçada. À direita, quatro homens estão em frente a um prédio público, ao lado de uma pilha de sacos de lixo, um deles gesticulando enquanto fala.
Legenda: O deputado federal André Fernandes, acompanhado de vereadores e suplente, deixa sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; os quatro serão autuados pela Prefeitura de Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram.

A Prefeitura de Fortaleza informou, nesta sexta-feira (10), que lavrou um auto de notificação contra o deputado federal André Fernandes (PL) após ele deixar sacolas de lixo na calçada em frente à Prefeitura de Fortaleza. Ele será autuado por depósito irregular de resíduos e conspurcação de bem tombado

André Fernandes publicou vídeo, na manhã desta sexta, em que afirma que as sacolas de lixo são resultado de ação de limpeza feita em uma praça de Fortaleza. Ele está acompanhado dos vereadores Marcelo Mendes (PL), de Fortaleza, e Tancredo dos Santos (PL), de Caucaia, do suplente de vereador no Eusébio, Abreu Júnior – que também devem ser autuados, segundo a Prefeitura. Em vídeo publicado, os quatro fazem a capinagem e a pintura de bancos e do muro da quadra esportiva da praça. 

Logo depois, o grupo segue até o Paço Municipal e coloca as sacolas em frente ao prédio público. 

As infrações da autuação são previstas no Código da Cidade e devem ser aplicadas pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Ainda segundo a Prefeitura, o depósito do lixo em frente ao Paço Municipal gerou um custo operacional de R$ 1,4 mil aos cofres públicos

Veja também

teaser image
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

A Procuradoria Geral do Município (PGM) também "trabalha para entrar com Ação Civil Pública buscando a reparação integral do dano patrimonial e indenização por dano moral coletivo, dada a gravidade da conduta e a influência do agente".

O órgão estuda ainda representar contra o deputado no Ministério Público do Ceará por infração contra o patrimônio ambiental e histórico.

O PontoPoder acionou a assessoria do deputado André Fernandes e os demais autuados para saber se eles foram notificados e aguarda retorno. 

Entenda o caso

André Fernandes publicou um vídeo no Instagram em que aparece fazendo a capinagem e também a pintura de bancos e do muro da quadra esportiva em uma praça, além do meio fio do local.  

O vídeo registra os momentos em que os parlamentares retiram o mato, pintam os bancos e também o meio fio da praça. Além disso, há registros da interação com os moradores e os que passam pelo local. 

Na publicação, André Fernandes não identifica o local, mas a Prefeitura de Fortaleza apontou ser a Praça Bady Miguel, localizada em Messejana. 

Após o fim da limpeza e pintura, eles colocam as sacolas que teria o lixo recolhido em um veículo e levam até a frente da Prefeitura de Fortaleza, localizada no Centro da cidade. Lá, eles depositam todo o lixo em frente a fachada do Paço Municipal. 

"Já que os moradores da comunidade disseram que a coleta está atrasada, eu estou deixando aqui em frente a Prefeitura", justifica André Fernandes no vídeo. "Talvez assim, a coleta passe e recolha esse entulho".

A Prefeitura de Fortaleza informou que houve "prejuízo" para o recolhimento das sacolas colocadas no local. "Tivemos que mandar um micro coletor e deslocar garis de outros locais para uma rota já contemplada", informou a assessoria.  

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Montagem de imagens: à esquerda, gravação de câmera de segurança mostra rua à noite com carro estacionado; abaixo, dois homens carregam sacos de lixo pela calçada. À direita, quatro homens estão em frente a um prédio público, ao lado de uma pilha de sacos de lixo, um deles gesticulando enquanto fala.
PontoPoder

André Fernandes põe sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; Prefeitura autua deputado

Os vereadores e o suplente de vereador que participam da ação também devem ser notificados.

Luana Barros
Há 1 hora
Montagem com duas imagens: à esquerda, um homem de terno azul sorri e cumprimenta pessoas em um ambiente interno movimentado; à direita, uma mulher de vestido verde fala ao microfone em um evento, com um telão ao fundo exibindo a imagem de outro homem.
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

Parlamentares querem concorrer à vaga do Senado nas eleições de 2026.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?
PontoPoder

Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?

Às vésperas do aniversário de 300 anos da capital cearense, o PontoPoder explica essa história.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Tarcijany Linhares sentada à mesa durante reunião da DPU. Ela está diante de uma mesa com um computador e um microfone.
PontoPoder

Lula indica uma mulher cearense como chefe da DPU; cargo sempre foi exercido por homens

Ela é defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará.

Igor Cavalcante
09 de Abril de 2026
Osmar Baquit e Sérgio Aguiar durante pronunciamento na tribuna da Assembleia.
PontoPoder

Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes

Partido fez acordo entre parlamentares da bancada para manter suplência em evidência na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
09 de Abril de 2026
Sessão na Câmara dos Deputados, com vários parlamentares em pé perto de mesa central.
PontoPoder

Câmara aprova aumento de multas por adulteração de combustíveis; valor pode chegar a R$ 23 milhões

Texto agora segue para o Senado.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Congresso Nacional: duas torres brancas juntas ao centro, com metades de circunferências em cada lado. À frente, um espelho d'água.
PontoPoder

Novas regras para a cláusula de barreira em 2026 podem ‘asfixiar’ partidos menores; entenda

Norma terá aumento percentual nas exigências de liberação do Fundo Partidário e dos direitos de antena.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Foto de Flávio Dino.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova fim da aposentadoria compulsória para punir juízes e MP

Para Dino a punição de perda de cargo depende de ação judicial, por conta da natureza vitalícia do cargo de juiz.

Redação
08 de Abril de 2026
Deputado Danilo Forte usa terno e gravata. Está discursando em uma comissão parlamentar na Câmara dos Deputados, em Brasília.
PontoPoder

Danilo Forte oficializa candidatura ao TCU

A indicação foi homologada pelo PSDB. O deputado cearense trocou o União pelo PP para manter viva a candidatura.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Abril de 2026
Reunião das Comissões Técnicas da Alece no Plenário 13 de Maio.
PontoPoder

Com 2 meses de atraso, Alece instala comissões após aguardar troca-troca de partidos na janela

Eleição 'simbólica' dos membros considerou acordo prévio entre líderes da base e da oposição.

Marcos Moreira
08 de Abril de 2026
Imagem de dois enfermeiros em ambulância do SUS dando suporte a paciente usada em matéria sobre CCJ do Senado aprovar a PEC 19 da enfermagem.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova redução de jornada de trabalho para enfermagem

A PEC 19 reduz a jornada para 36 horas semanais, sem prejuízos para o piso salarial da categoria.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto do vereador Soldado Noelio, de Fortaleza, discursando na tribuna da Câmara Municipal.
PontoPoder

Soldado Noelio retorna para Câmara de Fortaleza e René Pessoa deixa de ter mandato

Requerimento formalizando a decisão foi lido no Plenário Fausto Arruda nesta quarta-feira (8).

Bruno Leite
08 de Abril de 2026
Homem branco calvo de cabelos castanhos e barba branca curta.
Wagner Mendes

Ivo diz que ida ao BNDES não teve influência do PT Ceará e segue apoiando Ciro para o governo

Ivo rompeu com o governador Elmano e anunciou apoio ao irmão Ciro.

Wagner Mendes
08 de Abril de 2026
Foto do vereador de Fortaleza, Pedro Matos.
PontoPoder

Com filiação de Pedro Matos, PL passa a ter a maior bancada da Câmara de Fortaleza; veja as demais

Legenda ultrapassou o PDT, que tinha o maior quadro de membros do Parlamento municipal.

Bruno Leite
08 de Abril de 2026
Imagem composta por duas fotos lado a lado do mesmo homem, em um ambiente externo, possivelmente uma varanda de apartamento. Ele aparenta ser um homem de meia-idade a idoso, com cabelo curto grisalho, usando óculos de armação escura e uma camisa branca de botão com um pequeno logotipo no peito. Na primeira imagem (à esquerda), ele está com a boca levemente aberta, como se estivesse falando. Na segunda (à direita), aparece em posição semelhante, também falando, com a mão parcialmente levantada no primeiro plano, sugerindo gesticulação. Ao fundo, há prédios residenciais de vários andares e uma iluminação natural suave, indicando que a cena ocorre durante o dia.
PontoPoder

Giovanni Sampaio, ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, anuncia pré-candidatura ao Governo do Ceará

Ele foi vice-prefeito de Juazeiro por dois mandatos e chegou a disputar eleições para deputado.

Ingrid Campos
07 de Abril de 2026
Ciro e Tasso ao lado de deputados estaduais do PSDB. Eles estão sentados ao redor de uma mesa.
PontoPoder

Ciro e Tasso reúnem deputados após bancada crescer e se consolidar como a 3ª maior na Alece

Sigla articula fortalecimento sob liderança de Tasso e Ciro após reforçar quadros da legenda.

Igor Cavalcante
07 de Abril de 2026
Deputado Cláudio Pinho durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio da Assembleia.
PontoPoder

Deputado Cláudio Pinho é escolhido como líder do PSDB na Alece

Decisão foi anunciada por Felipe Mota (PSDB), após reunião da oposição da Assembleia.

Marcos Moreira
07 de Abril de 2026
Fotos mostram Fernando Santana e Guilherme Sampaio durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Fernando Santana sai de licença para manter líder do Governo Elmano na Alece

Parlamentar havia retornado à Assembleia Legislativa após deixar a Secretaria de Recursos Hídricos.

Marcos Moreira
07 de Abril de 2026
Foto do Plenário Fausto Arruda.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova feriado de 13 de abril, em comemoração aos 300 anos da capital

Como afirmou o prefeito Evandro Leitão (PT), a instituição do feriado é exclusiva para 2026.

Bruno Leite
07 de Abril de 2026
Homem de terno azul e gravata clara aparece sentado em plenário legislativo, com expressão séria, enquanto outras pessoas desfocadas estão ao fundo.
PontoPoder

TRE-CE confirma condenação de Vaidon Oliveira por uso de 'candidatura laranja' nas eleições de 2018

A pena de três anos e meio de reclusão foi substituída por medidas "restritivas de direitos".

Luana Barros
07 de Abril de 2026