Banco Master pagou mais de R$ 80 milhões a escritório da esposa de Alexandre de Moraes

O Banco Master pagou mais de R$ 80 milhões ao escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). É o que aponta dados da Receita Federal enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.

Segundo o g1, os pagamentos ocorreram entre 2024 e 2025, no intervalo de 22 meses, em parcelas de R$ 3,6 milhões. Já a Folha de São Paulo cita um pagamento total de R$ 40,11 milhões somente em 2024.

Os valores foram pagos imediatamente após uma nota de prestação de serviços ter sido emitida pelo banco de Daniel Vorcaro. O Congresso só tomou conhecimento dessas informações recentemente, após notar a ausência delas na primeira fase de apurações com o Fisco.

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As primeiras ligações entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados foram divulgadas em março pelo jornal O Globo.

A reportagem da época mostrou que o banco declarou pagamentos que totalizaram R$ 80.223.653,84. Eles começaram em fevereiro de 2024 e duraram por 22 meses, até novembro de 2025.

Para a Receita, a instituição de Vorcaro declarou qu recolheu R$ 4.933.754,76 desse montante somente em impostos retidos na fonte.