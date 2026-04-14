Ceará x Jacuipense pela Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

O Ceará recebe nesta terça-feira (14), o Jacuipense-BA no Presidente Vargas, às 21h30 pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

È a penúltima rodada da 1ª Fase e o Vozão chega vivo para buscar uma vaga entre os classificados do Grupo C após vencer o Clássico-Rei por 2x0 com um jogador a menos.

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A vitória expressiva contra o Fortalea deu um fôlego ao Vovô, que está apenas 2 pontos do Ferroviário, 2º colocado. Caso vença o time baiano, pode até assumir a segunda colocação ao fim da rodada, caso o Ferroviário não vença o Retrô amanhã no PV.

O Ceará deve ter uma equipe modificada em comparação a que ve ceu o Náutico pela Série B no Castelão no último sábado (11). O técnico Mozart deve escalar uma equipe muito próxima a que enfrentou e venceu o Fortaleza na rodada anterior da competição regional.

Uma das novidades para o jogo é o atacante Pedro Henrique. Ele, recuperado de fratura no antebraço esquerdo, treinou normalmente na segunda-feira (13) e deve ser relacionado

O Jacuipense já está praticamente eliminado ao perder para o Ferroviário, ficando com apenas um ponto no Grupo D, 5 distante do vice-líder Fortaleza.

No fim de semana, a equipe baiana perdeu em casa para o CSA por 3x1 pela Série D, atuando com sua força máxima.

Por isso, assim como foi diante do Ferroviário na semana anterior, a equipe reserva deve jogar contra o Ceará no PV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará:

Richard, Rafael Ramos, Luizão, Éder e Fernando, Julio César, João Gabriel, Juan Alano, Melk, Matheusinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

Jacuipense:

Italo Pezão, Vicente Ferreira, Talisca, Daniel Costa, Gabriel Pereira, Gustavo Pereira, João Pedro, Ruan, Alison Daniel, Flavinho e Adriano. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

CEARÁ X JACUIPENSE | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada da Copa do Nordeste 2026

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 14/04/2026 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)