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Fisionomia de Shakira levanta insinuação sobre uso de sósia na abertura da Copa do Mundo

Shakira foi a estrela do show de abertura da Copa do Mundo de 2026, nessa quinta-feira (11)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
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O show de abertura da Copa do Mundo de 2026, comandado pela cantora colombiana Shakira nesta quinta-feira (11), levantou debate nas redes sociais se a Fifa teria escalado uma sósia no evento. O motivo foi o estranhamento de muitos quanto à fisionomia da artista.

Shakira apresentou pela primeira vez, no estádio Azteca, na Cidade do México, a música oficial da Copa do Mundo, "Dai Dai", produzida em parceria com o nigeriano Burna Boy. Durante todo o evento, a cantora se manteve de óculos escuros, o que favoreceu as insinuações.

Será a Shakibecca?

Uma teoria da conspiração levantada na internet é de que Shakira teria sido substituída por uma famosa sósia, Rebeca Maiellano, a Shakibecca, que tem 600 mil seguidores no Instagram.

No show, Shakira usou saia branca e top de amarelo. Apesar do estranhamento, a cantora foi muito aplaudida pelos 80 mil torcedores presentes na abertura da Copa do Mundo.

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