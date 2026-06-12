Fisionomia de Shakira levanta insinuação sobre uso de sósia na abertura da Copa do Mundo

O show de abertura da Copa do Mundo de 2026, comandado pela cantora colombiana Shakira nesta quinta-feira (11), levantou debate nas redes sociais se a Fifa teria escalado uma sósia no evento. O motivo foi o estranhamento de muitos quanto à fisionomia da artista.

Shakira apresentou pela primeira vez, no estádio Azteca, na Cidade do México, a música oficial da Copa do Mundo, "Dai Dai", produzida em parceria com o nigeriano Burna Boy. Durante todo o evento, a cantora se manteve de óculos escuros, o que favoreceu as insinuações.

Será a Shakibecca?

Uma teoria da conspiração levantada na internet é de que Shakira teria sido substituída por uma famosa sósia, Rebeca Maiellano, a Shakibecca, que tem 600 mil seguidores no Instagram.

No show, Shakira usou saia branca e top de amarelo. Apesar do estranhamento, a cantora foi muito aplaudida pelos 80 mil torcedores presentes na abertura da Copa do Mundo.