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Abertura da Copa do Mundo 2026 tem show de Shakira, Belinda e homenagens à cultura mexicana

Evento tem a participação de 48 seleções

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:52)
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Legenda: Cpoa do Mundo de 2026 teve cerimônia no Estádio Azteca.
Foto: Foto por TAKUYA YOSHINO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

A festa de abertura da Copa do Mundo de 2026 ocorreu no México, no Estádio Azteca, nesta quinta-feira (11). Dez atrações animaram a cerimônia para mais de 80 mil pessoas. Entre elas, as cantoras Shakira e Belinda. O evento também teve a presença de nomes ilustres do futebol, como Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, além do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Confira a página especial do Mundial.

O evento trouxe elementos que celebraram as culturas Maia e Azteca através de danças tradicionais e dos figurinos. Também foram utilizados elementos do artesanato local na parte visual do espetáculo. A cantora Lila Downs foi a primeira a se apresentar. Depois foi a vez da banda Maná se apresentar.  Uma taça gigante também foi colocada no centro do gramado.

Também estiveram no palco a cantora Belinda e o grupo Los Ángeles Azules. Shakira encerrou a festa ao ladod o nigeriano Burna Boy. Foram 15 minutos de apresentações. Outras duas cerimônias de abertura serão realizadas nos Estados Unidos e no Canadá, que também sediarão o Mundial.

O México entra em campo a partir das 16h (de Brasília).  Coreia do Sul e República Tcheca também fazem parte do Grupo A. Ao todo, 48 seleções participam da competição.

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Legenda: Evento trouxe elementos das culturas maia e azteca.
Foto: Foto por JUANCHO TORRES / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

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Legenda: Cerimônia de abertura da Copa do Mundo, no México.
Foto: Foto por TAKUYA MATSUMOTO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

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Legenda: Abertura da Copa do Mundo no México.
Foto: Foto por TAKUYA MATSUMOTO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

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Legenda: Cpoa do Mundo de 2026 teve cerimônia no Estádio Azteca.
Foto: Foto por TAKUYA YOSHINO / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

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