Você acredita no hexa da Seleção Brasileira? Nordeste é a região mais confiante no título

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), em um evento histórico com 48 países participando, em três sedes diferentes, e a Seleção Brasileira sonhando com o hexacampeonato após 24 anos do último título mundial, conquistado em 2002. E o Mundial mexe com a população, o sentimento brasileiro e a esperança: e você, acredita no hexa? Pesquisa de opinião pública da Quaest, cedida ao Diário do Nordeste, aponta o resultado e o clima de confiança do povo na equipe de Carlo Ancelotti.

Segundo o documento, a maioria dos brasileiros consultados em todas as regiões da nação (Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul) não acredita no título da Copa, com 56% respondendo "Não". Já 35% dos entrevistados apostam na taça com "Sim", enquanto 9% não souberam ou não quiseram responder ao questionamento durante a pesquisa.

O curioso é que a localidade que mais acredita é o Nordeste, com 41% dos consultados projetando o título. Já no Sul estão os menos confiantes, com apenas 26% acreditando na sexta estrela.

Legenda: A pesquisa foi feita de maneira presencial, com aplicação de questionário estruturado. Foto: Reprodução

Legenda: Veja os números por região do país Foto: Reprodução

Qual a fase que o Brasil vai chegar?

Legenda: A Seleção Brasileira deve ter uma agenda de jogos mais próximas da torcida do país Foto: Rich Storry / AFP

Das pessoas que não acreditam no título, a resposta mais comum sobre o desempenho da Seleção Brasileira na Copa do Mundo é chegar até às quartas de final. Desde 2006, o Brasil foi eliminado 4 vezes exatamente nessa etapa do mata-mata: 2006 (França), 2010 (Holanda), 2018 (Bélgica) e 2022 (Croácia). Em 2014, a Seleção caiu para a Alemanha na semifinal, na histórica goleada de 7x1 no Mineirão.

Ancelotti e Neymar

Legenda: O técnico italiano Carlo Ancelotti é o comandante da Seleção Brasileira Foto: Mauro Pimentel / CBF

O material também avaliou a aprovação do treinador italiano Carlo Ancelotti. O comandante assumiu a equipe nacional na etapa final do ciclo de preparação para a Copa do Mundo, sendo o profissional mais bem pago dentre todos do Mundial, com salário mensal de R$ 5 milhões custeado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na pesquisa, 58% dos brasileiros aprovam o trabalho do comandante. Vale ressaltar que a CBF, antes mesmo da Copa, renovou o contrato do técnico até 2030.

O índice é similar ao resultado da enquete sobre o atacante Neymar. Ao ser questionado sobre a convocação do atleta de 34 anos para o Mundial, 53% foram favoráveis. De volta ao Santos, o jogador não foi chamado nenhuma vez por Ancelotti antes da lista final para o Mundial, sendo a grande surpresa dos 26 nomes convocados, indo à 4ª Copa da carreira.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi feita de maneira presencial, com aplicação de questionário estruturado, junto à população de 16 anos ou mais das cinco regiões do país. As mulheres foram a maioria das entrevistadas (53%), sendo 47% homens. Ao todo, foram ouvidas 2.004 pessoas, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O nível de confiabilidade é 95%.