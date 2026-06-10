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Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar: veja os números dos craques que se despedem da Copa em 2026

Mundial terá início no dia 11 de junho

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar vão se despedir da Copa do Mundo em 2026.
Foto: AFP, Kirill KUDRYAVTSEV/AFP e Alizada Studios/Shutterstock.com

Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, três grandes nomes do futebol, vão se despedir da Copa do Mundo em 2026. Os atletas tiveram participações marcantes na competição e estão prestes a encerrar um ciclo na maior competição do esporte. Enquanto os dois primeiros vão disputar pela sexta vez, o brasileiro vai para a quarta participação. A disputa começa no dia 11 de junho e será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México. 

Messi

Eleito melhor jogador do mundo oito vezes, o argentino conseguiu levantar a taça mais importante do futebol na edição anterior da Copa, em 2022, no Catar. A Argentina superou a França e garantiu o tricampeonato. O camisa 10 é a peça principal da equipe liderada pelo técnico Scaloni. 

Nas cinco edições em que participou, atuou em 26 partidas. É o maior número de jogos na história das Copas. Ao todo, foram 13 gols marcados, sendo o maior artilheiro daquela seleção em mundiais. Ele também tem oito assistências. 

O argentino de 39 anos tem 2.314 minutos em campo, recorde na história da competição e soma duas bolas de ouro. Foi o único a vencer o prêmio de melhor do torneio duas vezes. Pelo Grupo J, os hermanos encaram a Argélia no dia 16 de junho na primeira rodada. 

Cristiano Ronaldo

O português de 41 anos já foi eleito cinco vezes melhor jogador do mundo e segue surpreendendo pela forma física e poder de decisão. O atacante, que atualmente defende o Al-Nassr, também vai disputar a sexta edição de Copa do Mundo. Nunca conquistou um Mundial com a camisa lusitana. A melhor campanha em que ele participou foi a de 2006, na Alemanha, quando Portugal terminou em quarto luar. 

Ao todo, são oito gols e 2 assistências nas 22 partidas disputadas em Copas da Fifa. É o jogador com mais partidas por aquela seleção. Ele também alcançou o feito de ser o primeiro jogadora a balançar as redes em cinco edições diferentes da competição. São 1.860 minutos em campo. 

Outro feito ocorreu em 2018, quando marcou um hat-trick diante da Espanha ainda na fase de grupos. O atleta, no entanto, nunca balançou as redes em fases eliminatórias. Caso balance as redes na edição de 2026, ele vai igualar Eusébio, lendário jogador português, como o maior artilheiro do país na disputa. Os portugueses estreiam no dia 17 de junho, quando enfrentam a República do Congo em duelo de estreia do Grupo K.

Neymar

Aos 34 anos, o brasileiro vai disputar a quarta Copa do Mundo. Titular absoluto no setor ofensivo quando não sofreu com lesões, o camisa 10 da Seleção soma 13 partidas com a amarelinha. Além disso, são oito gols e quatro assistências. É um dos principais artilheiros do grupo no século XXI. 

O atleta tem 1.187 minutos em campo. Das vezes em que balançou as redes adversárias, três vezes ocorreram em fases de mata-mata (México, Coreia deo Sul e Croácia).Nas três edições do Mundial em que participou (2014, 2018 e 2022) viu o Brasil parar nas quartas de final. 

O melhor desempenho dele em campo foi na Copa realizada no Brasil, quando marcou quatro vezes e deu uma assistência. No entanto, sofreu lesão na vértebra em duelo contra a Colômbia, quando a equipe foi eliminada. 

Em 2026, segue como esperança no ataque brasileiro. No entanto, o jogador do Santos voltou a sofrer com lesões e inspira cautela na recuperação. O Brasil estreia no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos em duelo do Grupo C.

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