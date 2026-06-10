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Copa do Mundo terá três cerimônias de abertura com Anitta, Katy Perry e J Balvin; veja datas e shows

Evento terá início no dia 11 de junho.

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Jogada
Legenda: Anitta, cantora brasileira.
Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock

A Copa do Mundo de 2026 segue batendo recordes. O evento terá três cerimônias de abertura, uma para cada país-sede: Canadá, Estados Unidos e México. Artistas como Anitta, Katy Perry, Michel Bublé, Tyla e J Balvin, além de nomes locais, vão comandar as festas que vão ocorrer nas estreias das seleções anfitriãs. Confira datas, horários e as atrações.

México x África do Sul

  • Data: 11 de junho, quinta-feira
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, no México
  • Atrações: J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla
  • Onde assistir: TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT

Canadá x Bósnia e Herzegovina

  • Data: 12 de junho, sexta-feira
  • Horário: 14h30 (de Brasília)
  • Local: BMO Field, em Toronto
  • Atrações: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince
  • Onde assistir: CazéTV

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Estados Unidos x Paraguai

  • Data: 12 de junho, sexta-feira
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: SoFi Stadium, em Los Angeles
  • Atrações: Katy Perry, Anitta, LISA, Rema, Tyla e Future
  • Onde assistir: TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT

A Copa do Mundo de 2026 terá a participação de 48 seleções pela primeira vez. Ao todo, serão disputadas 104 partidas. O evento terá início no dia 11 de junho. A final está prevista para 19 de julho.

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