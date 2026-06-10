A Copa do Mundo de 2026 segue batendo recordes. O evento terá três cerimônias de abertura, uma para cada país-sede: Canadá, Estados Unidos e México. Artistas como Anitta, Katy Perry, Michel Bublé, Tyla e J Balvin, além de nomes locais, vão comandar as festas que vão ocorrer nas estreias das seleções anfitriãs. Confira datas, horários e as atrações.

México x África do Sul

Data: 11 de junho, quinta-feira

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, no México

Atrações: J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla

Onde assistir: TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT

Canadá x Bósnia e Herzegovina

Data: 12 de junho, sexta-feira

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: BMO Field, em Toronto

Atrações: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince

Onde assistir: CazéTV

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Estados Unidos x Paraguai

Data: 12 de junho, sexta-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles

Atrações: Katy Perry, Anitta, LISA, Rema, Tyla e Future

Onde assistir: TV Globo, GeTV, SporTV, N Sports, CazéTV e SBT

A Copa do Mundo de 2026 terá a participação de 48 seleções pela primeira vez. Ao todo, serão disputadas 104 partidas. O evento terá início no dia 11 de junho. A final está prevista para 19 de julho.