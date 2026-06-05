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Novo formato da Copa do Mundo 2026: como funciona o torneio com 48 seleções?

Entenda como funciona o novo formato da Copa do Mundo 2026.

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:41)
Jogada
Legenda: Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior de todos os tempos
Foto: Ilustração

A contagem regressiva terminou e o planeta bola finalmente para a partir de próxima quinta-feira, dia 11 de junho. O pontapé inicial da maior Copa do Mundo de todos os tempos acontece às 16h (horário de Brasília), no lendário Estádio Azteca, no México, com o duelo entre os donos da casa e a seleção da África do Sul. Além de ser o primeiro Mundial sediado por três países simultaneamente (EUA, México e Canadá), o torneio traz uma mudança histórica que tem deixado muitos torcedores confusos: a expansão para 48 seleções. 

Se você ainda está tentando entender a matemática da FIFA para fazer o seu bolão, não se preocupe. Explicamos abaixo, de forma simples e direta, como funciona o novo formato da Copa do Mundo 2026 e o que muda na prática para a Seleção Brasileira.

Como funciona a nova fase de grupos da Copa?

Ao contrário do que a FIFA planejou inicialmente (que seriam grupos de três times), a entidade decidiu manter a essência da competição. Em 2026, as 48 seleções foram divididas em 12 grupos com 4 integrantes cada.

  • A dinâmica: Todos se enfrentam dentro de suas chaves em turno único (3 jogos para cada seleção).
  • Quem avança direto: Os 2 primeiros colocados de cada um dos 12 grupos garantem vaga automática na próxima fase (totalizando 24 seleções).
  • O nó na cabeça: o que são os "melhores terceiros colocados"?
  • Para a conta do mata-mata fechar perfeitamente em 32 equipes, a FIFA resgatou uma regra que não víamos desde a Copa de 1994.
  • Além dos dois primeiros de cada chave, os 8 melhores terceiros colocados na classificação geral também avançam de fase.

Arte explica o novo formato da Copa do Mundo 2026
Legenda: Novo formato da Copa do Mundo de 2026 faz desta edição a maior da história
Foto: Arte

💡 Como funciona o critério de desempate dos terceiros?

Para definir quais serão os 8 sortudos que seguem vivos, a FIFA vai olhar o desempenho deles na fase de grupos seguindo esta ordem: maior pontuação, melhor saldo de gols, mais gols marcados e, se necessário, o critério de cartões (fair play).

A nova fase de mata-mata: o Round of 32 ou Dezesseis-avos

Se antes os classificados iam direto para as oitavas de final, agora o funil ficou mais apertado. A Copa do Mundo de 2026 introduz uma fase inédita: o Round of 32 (os dezesseis-avos de final).

Isso significa que, a partir do dia 28 de junho, 32 seleções se enfrentam em jogos únicos de mata-mata. Quem perder, volta para casa. Quem vencer, aí sim avança para as tradicionais oitavas de final.

O caminho ficou mais longo para o Hexa

Com a inclusão dessa fase extra, o nível de exigência física será insano. Para ser campeã do mundo em 2026, uma seleção precisará disputar 8 partidas no total — uma a mais do que o formato que estávamos acostumados desde 1998.

A promessa é de um torneio com muito mais zebras, drama até o último minuto da fase de grupos e emoção em dobro no mata-mata. Prepare o coração!

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