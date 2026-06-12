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Torcedores do Fortaleza aparecem em vivo do Jornal Nacional em Nova York

Cearenses levaram bandeira do Fortaleza para o cenário do Jornal Nacional

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:13)
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Torcedores do Fortaleza apareceram, nessa quinta-feira (11), no Jornal Nacional, da TV Globo, com uma bandeira do time em plena Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos.

Posição estratégica

Os torcedores se posicionaram estrategicamente no cenário atrás da apresentadora Renata Vasconcellos. Assim, ficaram visíveis no momento em que a jornalista conversava com o comentarista Denilson.

O cenário do JN durante a Copa do Mundo fica no coração de Manhattan, na famosa Times Square, no cruzamento da Sétima Avenida com a Broadway.

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