O que a novela O Clone tem a ver com a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026?
A produção é o tema do 8º episódio do Mundo é uma Copa
Uma das novelas mais icônicas do Brasil, o Clone, tem relação com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: o Marrocos como plano de fundo. O território africano foi palco do amor entre Lucas e Jade, das tramas de clonagem e da cultura de um outro povo, com gravações na cidade de Marrakech e diversos bordões que ganharam o país.
O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, detalha essa situação no 8º episódio do quadro.
Novela O Clone
A produção foi uma verdadeira febre no país entre 2001 e 2002, virando um ícone da dramaturgia nacional. A história de amor entre Jade e Lucas parou o Brasil. E tudo isso foi gravado no Marrocos. Os atores filmaram em grandes cidades como Marrakech, mostraram palácios, mercados e muito da cultura marroquina.
O boom foi tanto que explodiu o número de viagens daqui para o país africano. Sem contar o monte de Jade que surgiu por aí por causa da Giovanna Antonelli.
Mais de 20 anos depois, quando se fala de Marrocos, a primeira coisa que muitos brasileiros ainda pensam é na novela “O Clone”. Imortalizou momentos como a descoberta do Clone, a dança da Jade e diversos bordões. "Né brinquedo não", “Inshalá” e "Cada mergulho é um flash".
Imortalizou momentos como a descoberta do Clone, a dança da Jade e diversos bordões. "Né brinquedo não", “Inshalá” e "Cada mergulho é um flash". Sendo vendida para 90 países, virou um fenômeno internacional ao discutir clonagem, dependência química e costumes do islamismo.
Deste modo, antes mesmo da Copa do Mundo, o Marrocos já tinha chegado no coração do Brasil. Em campo, o atual campeão da Copa Africana de Nações, única seleção do continente que chegou em uma semifinal e dona de craques como Hakimi, do PSG. Fora dele, o palco da novela o clone. E o detalhe final eu nem contei: a novela terminou em junho de 2002, na reta final da Copa do Mundo, e o Brasil foi campeão.