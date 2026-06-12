Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que a novela O Clone tem a ver com a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

A produção é o tema do 8º episódio do Mundo é uma Copa

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:45)
Jogada
Legenda: A personagem Jade era um das protagonistas da novela O Clone
Foto: reprodução / Rede Globo

Uma das novelas mais icônicas do Brasil, o Clone, tem relação com a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: o Marrocos como plano de fundo. O território africano foi palco do amor entre Lucas e Jade, das tramas de clonagem e da cultura de um outro povo, com gravações na cidade de Marrakech e diversos bordões que ganharam o país.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, detalha essa situação no 8º episódio do quadro.

Novela O Clone

A produção foi uma verdadeira febre no país entre 2001 e 2002, virando um ícone da dramaturgia nacional. A história de amor entre Jade e Lucas parou o Brasil. E tudo isso foi gravado no Marrocos. Os atores filmaram em grandes cidades como Marrakech, mostraram palácios, mercados e muito da cultura marroquina.

O boom foi tanto que explodiu o número de viagens daqui para o país africano. Sem contar o monte de Jade que surgiu por aí por causa da Giovanna Antonelli.

Mais de 20 anos depois, quando se fala de Marrocos, a primeira coisa que muitos brasileiros ainda pensam é na novela “O Clone”. Imortalizou momentos como a descoberta do Clone, a dança da Jade e diversos bordões. "Né brinquedo não", “Inshalá” e "Cada mergulho é um flash". 

Imortalizou momentos como a descoberta do Clone, a dança da Jade e diversos bordões. "Né brinquedo não", “Inshalá” e "Cada mergulho é um flash". Sendo vendida para 90 países, virou um fenômeno internacional ao discutir clonagem, dependência química e costumes do islamismo.

Deste modo, antes mesmo da Copa do Mundo, o Marrocos já tinha chegado no coração do Brasil. Em campo, o atual campeão da Copa Africana de Nações, única seleção do continente que chegou em uma semifinal e dona de craques como Hakimi, do PSG. Fora dele, o palco da novela o clone. E o detalhe final eu nem contei: a novela terminou em junho de 2002, na reta final da Copa do Mundo, e o Brasil foi campeão.

Assuntos Relacionados
Imagem da personagem Jade na novela O Clone

Jogada

O que a novela O Clone tem a ver com a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

A produção é o tema do 8º episódio do Mundo é uma Copa

Alexandre Mota Há 1 hora
Bandeira do Fortaleza no JN

Jogada

Torcedores do Fortaleza aparecem em vivo do Jornal Nacional em Nova York

Cearenses levaram bandeira do Fortaleza para o cenário do Jornal Nacional

Redação Há 1 hora
Show de Shakira

Jogada

Fisionomia de Shakira levanta insinuação sobre uso de sósia na abertura da Copa do Mundo

Shakira foi a estrela do show de abertura da Copa do Mundo de 2026, nessa quinta-feira (11)

Redação Há 2 horas
Cartão oficial da coleção FIFA World Cup 2026 com destaque para o logotipo da FIFA e o cartão de jogador em um estádio ao fundo, com placas coloridas ao redor.

Jogada

Com Neymar e outros convocados, Panini lança kit de atualização do álbum da Copa

Pacote já está disponível para pré-venda no valor de R$ 119,90.

Redação Há 2 horas
Alphonso Davies

Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta sexta (12/06): onde assistir e horário

Confira agenda de jogos e onde assistir as partidas desta sexta-feira (12).

Liuê Góis 12 de Junho de 2026
São João Maracanaú

Jogada

Estreia do Brasil na Copa terá transmissão no São João de Maracanaú

Partida será exibida nos telões do palco e a entrada no evento é gratuita

Brenno Rebouças 12 de Junho de 2026