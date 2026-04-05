Motorista embriagado que matou irmãos em atropelamento diz que bebeu por ter se separado
Homem de 64 anos causou acidente que vitimou os irmãos Izaias de Oliveira Santos, 5 anos, e Sophya de Oliveira Santos, 10 anos.
O homem de 64 anos que atropelou e matou os irmãos Izaias e Sophya, de 5 e 10 anos respectivamente, disse à polícia que havia bebido antes de usar o carro por conta de uma separação recente.
O caso aconteceu em Diadema, em São Paulo, na tarde da sexta-feira (3). Em depoimento à Polícia, Demóstenes Dias de Macedo admitiu que bebeu uma lata de cerveja pela manhã e que “confundiu” os pedais do carro. As informações são da TV Globo.
Izaias e Sophia estavam brincando de pular corda na calçada de uma rua em frente à casa onde moravam quando foram atingidos pelo veículo conduzido pelo homem.
Além deles, outras duas crianças foram atropeladas por Demóstenes. Enquanto os irmãos morreram no local, as outras crianças se feriram e foram levadas para hospitais. Uma quinta criança escapou do atropelamento.
Segundo moradores da região, o condutor tentou fugir após o atropelamento, mas foi impedido pelos vizinhos. A embriaguez de Demóstenes foi confirmada por exames.
O homem, que foi preso em flagrante na ocasião, teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada no sábado (4).
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Demóstenes irá responder por homicídio doloso, quando se assume o risco ou a intenção de matar, e lesão corporal dolosa.
A família de Izaias e Sophya é de Taquarana, no interior de Alagoas, para onde os corpos serão levados. O velório e o enterro dos irmãos deve acontecer na segunda-feira (6).