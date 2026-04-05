Motorista embriagado que matou irmãos em atropelamento diz que bebeu por ter se separado

O homem de 64 anos que atropelou e matou os irmãos Izaias e Sophya, de 5 e 10 anos respectivamente, disse à polícia que havia bebido antes de usar o carro por conta de uma separação recente.

O caso aconteceu em Diadema, em São Paulo, na tarde da sexta-feira (3). Em depoimento à Polícia, Demóstenes Dias de Macedo admitiu que bebeu uma lata de cerveja pela manhã e que “confundiu” os pedais do carro. As informações são da TV Globo.

Izaias e Sophia estavam brincando de pular corda na calçada de uma rua em frente à casa onde moravam quando foram atingidos pelo veículo conduzido pelo homem.

Legenda: Izaias e Sophya, de 5 e 10 anos. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Além deles, outras duas crianças foram atropeladas por Demóstenes. Enquanto os irmãos morreram no local, as outras crianças se feriram e foram levadas para hospitais. Uma quinta criança escapou do atropelamento.

Segundo moradores da região, o condutor tentou fugir após o atropelamento, mas foi impedido pelos vizinhos. A embriaguez de Demóstenes foi confirmada por exames.

O homem, que foi preso em flagrante na ocasião, teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada no sábado (4).

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Demóstenes irá responder por homicídio doloso, quando se assume o risco ou a intenção de matar, e lesão corporal dolosa.

A família de Izaias e Sophya é de Taquarana, no interior de Alagoas, para onde os corpos serão levados. O velório e o enterro dos irmãos deve acontecer na segunda-feira (6).