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Motorista embriagado que matou irmãos em atropelamento diz que bebeu por ter se separado

Homem de 64 anos causou acidente que vitimou os irmãos Izaias de Oliveira Santos, 5 anos, e Sophya de Oliveira Santos, 10 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:12)
País
Foto de Demostenes Dias de Macedo, que atropelou crianças em Diadema.
Legenda: Demostenes teve embriaguez constatada por teste do bafômetro e por exames.
Foto: Reprodução/Polícia Civil.

O homem de 64 anos que atropelou e matou os irmãos Izaias e Sophya, de 5 e 10 anos respectivamente, disse à polícia que havia bebido antes de usar o carro por conta de uma separação recente.

O caso aconteceu em Diadema, em São Paulo, na tarde da sexta-feira (3). Em depoimento à Polícia, Demóstenes Dias de Macedo admitiu que bebeu uma lata de cerveja pela manhã e que “confundiu” os pedais do carro. As informações são da TV Globo.

Izaias e Sophia estavam brincando de pular corda na calçada de uma rua em frente à casa onde moravam quando foram atingidos pelo veículo conduzido pelo homem. 

Foto de crianças mortas em atropelamento na cidade de Diadema.
Legenda: Izaias e Sophya, de 5 e 10 anos.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Além deles, outras duas crianças foram atropeladas por Demóstenes. Enquanto os irmãos morreram no local, as outras crianças se feriram e foram levadas para hospitais. Uma quinta criança escapou do atropelamento.

Segundo moradores da região, o condutor tentou fugir após o atropelamento, mas foi impedido pelos vizinhos. A embriaguez de Demóstenes foi confirmada por exames.

O homem, que foi preso em flagrante na ocasião, teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada no sábado (4). 

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O mapa meteorológico mostra a posição estimada de um ciclone extratropical na América do Sul entre 6 e 10 de abril de 2026, com ícones vermelhos indicando o deslocamento do centro de baixa pressão. A trajetória começa no interior do continente e avança em direção ao Oceano Atlântico, passando pelo litoral da Região Sul do Brasil.
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