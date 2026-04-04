Duas crianças morrem atropeladas por motorista bêbado na Grande São Paulo
Outras duas ficaram gravemente feridas e foram conduzidas ao hospital.
Duas crianças, de 6 e 10 anos, morreram atropeladas na tarde desta sexta-feira (3) em Diadema, na Grande São Paulo. O motorista, Demostenes Dias de Macedo, de 64 anos, foi preso em flagrante.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o homem estava embriagado ao volante quando subiu uma calçada e atropelou quatro crianças que estavam em frente a uma casa.
De acordo com informações da CNN Brasil, Sophya de Oliveira Santos, de 10 anos, e Izaias de Oliveira Santos, de 6, morreram no local.
Outras duas crianças também foram atingidas pelo veículo e conduzidas a hospitais da região. Testemunhas relataram que o estado de saúde delas é grave.
Motorista se recusou a fazer teste de alcoolemia
Após atingir as quatro crianças, Demostenes seguiu na direção do carro e só parou após bater o veículo no portão de uma casa e em outros automóveis estacionados.
Ele foi contido por pessoas no local e por pouco não foi linchado pela população. Segundo a SSP, o motorista apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o exame para comprovar a presença de álcool no sangue.
Isso foi constatado por um exame clínico. O homem de 64 anos foi encaminhado para o 3º Distrito Policial de Diadema, e o caso será investigado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.