Pai abraça filha que escapou de atropelamento que matou 2 crianças em Diadema, na Grande SP

Qual seria sua reação se sua filha escapasse por centímetros de um acidente brutal? A emoção de um pai comoveu a internet nos últimos dias diante de uma tragédia em Diadema, município da Grande São Paulo.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o instante em que o homem abraça a filha e a beija após constatar que ela escapou de um acidente responsável por matar dois irmãos, de seis e 10 anos de idade.

É possível ver o pai em um misto de desespero e alívio, enquanto a criança aparece visivelmente assustada com o episódio. Após consolar a filha, o vídeo mostra o homem voltando ao local do desastre.

Conforme as autoridades, o motorista, de 64 anos, dirigia em alta velocidade e sob efeito de álcool. Ele perdeu o controle do carro e atingiu crianças que estavam em frente a uma casa. Duas não resistiram aos ferimentos, e outras duas ficaram feridas.

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (3). Os dois irmãos vítimas do ocorrido eram Sophya de Oliveira Santos, de 10 anos, e Izaias de Oliveira Santos, de 6.

Como aconteceu o acidente

As crianças estavam pulando corda na garagem de uma residência quando foram atingidas por um SUV Hyundai Creta em alta velocidade.

De acordo com informações do g1, uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo perdeu o controle, invadiu a calçada e colidiu contra o muro da casa.

Legenda: Veículo atingiu crianças que brincavam de pular corda na calçada de casa. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Uma estudante que presenciou o episódio relatou: "Assim que saí, o carro veio voando e bateu no portão [...] Foi muito assustador, foi um baque".

O condutor foi identificado como Demostenes Dias de Macedo. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, fato confirmado pelo teste do bafômetro e por exames.

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Após a batida, moradores da região contiveram o homem, preso em flagrante pela Polícia Militar.

Motorista teria se embriagado devido a separação

No depoimento, o motorista alegou que havia ingerido bebidas alcoólicas por estar passando por um processo de separação.

Legenda: Izaías de Oliveira Santos, de 6 anos, e Sophya de Oliveira Santos, de 10, morreram com o impacto. Foto: Reprodução/Redes sociais.

A respeito das causas do acidente, ele declarou à Polícia Civil que o acelerador do carro travou após ele colocar a marcha no modo "drive", impossibilitando a frenagem do veículo.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como homicídio e lesão corporal dolosos, quando se entende que há intenção ou que o risco de matar foi assumido.

O motorista foi submetido a audiência de custódia neste sábado (4). A Justiça decidiu manter a prisão dele.

Os corpos de Sophia e Isaías serão transportados para Taquarana, interior de Alagoas, onde ocorrerá o velório e o sepultamento.