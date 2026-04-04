O que se sabe sobre atropelamento de irmãos por motorista embriagado em São Paulo

Na tarde da última sexta-feira (3), um atropelamento resultou na morte de dois irmãos, Sophya de Oliveira Santos, de 10 anos, e Izaias de Oliveira Santos, de 6, na cidade de Diadema, na Grande São Paulo.

As crianças estavam pulando corda na garagem de uma residência quando foram atingidas por um SUV Hyundai Creta em alta velocidade.

De acordo com informações do g1, uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo perdeu o controle, invadiu a calçada e colidiu contra o muro da casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer as vítimas, mas os irmãos não sobreviveram aos ferimentos. Outras duas crianças também ficaram feridas no incidente.

Uma estudante que presenciou o episódio relatou: "Assim que saí no portão, o carro veio voando e bateu no portão [...] Foi muito assustador, foi um baque".

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Detenção e embriaguez do motorista

O condutor, identificado como Demostenes Dias de Macedo, de 64 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez, fato que foi confirmado posteriormente pelo teste do bafômetro e por exames.

Após a batida, moradores da região contiveram o homem, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Em seu depoimento, o motorista alegou que havia ingerido bebidas alcoólicas por estar passando por um processo de separação.

Sobre as causas do acidente, ele declarou à Polícia Civil que o acelerador do carro travou após ele colocar a marcha no modo "drive", impossibilitando a frenagem do veículo.

Investigação e medidas judiciais

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como homicídio e lesão corporal dolosos, quando se entende que há intenção ou que o risco de matar foi assumido.

Legenda: Demostenes teve embriaguez constatada por teste do bafômetro e por exames. Foto: Reprodução/Polícia Civil.

Em entrevista ao portal Metrópolis, o delegado Thiago Ferrari afirmou que "analisando os elementos probatórios colhidos, sobretudo as imagens captadas por câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas, verifica-se que o agente, ao conduzir seu veículo, embriagado, em alta velocidade, atropelou quatro vítimas, que se encontravam na calçada, causando a morte de duas e lesões corporais nas outras, assumindo, assim, com sua conduta, o risco de causar o resultado".

O motorista foi submetido a audiência de custódia neste sábado (4). A Justiça decidiu manter a prisão do motorista.

Sepultamento em Alagoas

Os corpos de Sophia e Isaías serão transportados para Taquarana, no interior de Alagoas, onde ocorrerá o velório e o sepultamento.

Legenda: Izaias e Sophya, de 5 e 10 anos. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Segundo publicou o Metrópoles, o tio das crianças informou que a família organizou uma arrecadação virtual para cobrir os custos do traslado para o Nordeste, que deve ocorrer na tarde deste domingo (5).

A data e o horário das cerimônias fúnebres ainda serão definidos pelos familiares.