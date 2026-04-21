Vorcaro passa mal na prisão e recebe atendimento médico em Brasília

O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, precisou de atendimento médico nesta semana, após passar mal enquanto é mantido preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) de Brasília.

O caso teria acontecido nessa segunda-feira (20). Nos dias anteriores, ele teria relatado que não estava se sentindo muito bem. As informações são dos colunistas Andréia Sadi, do portal g1, e Igor Gadelha, do Metrópoles.

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Então, no início desta semana, o banqueiro teria sido submetido a alguns exames na unidade prisional, onde é mantido desde março. Fontes ligadas à Polícia Federal detalharam que o episódio se tratou de uma “situação clínica, sem gravidade”.

Aliados do banqueiro acrescentaram que ele deverá realizar testes complementares em ambiente hospitalar nos próximos dias, o que exigirá autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso Master.