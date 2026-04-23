Mendonça autoriza saída temporária de Vorcaro da prisão para exames médicos

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite dessa quarta-feira (22) a realização de exames médicos pelo dono do Master, Daniel Vorcaro, em um hospital de Brasília.

Vorcaro está preso desde março na Superintendência da Polícia Federal (PF) a pedido do próprio ministro, relator do caso Master. Ele teria passado mal na última segunda-feira (21) e recebeu atendimento médico na unidade penitenciária.

Veja também País Dia 23 de abril é feriado no Brasil? País Professor brasileiro que estava desaparecido na Argentina é encontrado morto

Informações da CNN asugerem que o empresário estaria com sangue na urina. A solicitação dos exames fora da prisão foi realizada pela defesa dele, que alegou a necessidade de avaliação médica mais detalhada.

O chefe do banco Master deve ser atendido no Hospital DF Star, o mesmo utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para atendimentos na capital federal.

Toda logística de transporte e cumprimento de medidas especiais está a cargo da PF, segundo a determinação de Mendonça.