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Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer cirurgia no ombro

Por indicação médica, a cirurgia visa a reparação do manguito rotador e de lesões associadas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:03)
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Jair Bolsonaro de perfil. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo grisalho bem penteado para o lado.
Legenda: Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.
Foto: Antonio Augusto/STF.

A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma autorização para o ex-presidente realizar uma cirurgia no ombro direito. Conforme o documento, o procedimento está previsto para os dias 24 ou 25 de abril de 2026.

Por indicação médica, a cirurgia visa a reparação do manguito rotador e de lesões associadas. A defesa solicita que o pedido seja analisado com urgência, devido à natureza médica do caso.

Na solicitação destinada a Alexandre de Moraes, os advogados também citam todas as etapas do tratamento, como atos preparatórios, pré-operatório, internação, realização da cirurgia, pós-operatório e reabilitação. As informações são do portal g1.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe e cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde o dia 27 de março.

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Estado de saúde de Bolsonaro

Segundo o laudo ortopédico de Bolsonaro, o ex-presidente ainda apresenta dores noturnas e incapacidade funcional no ombro direito. O exame físico e a ressonância magnética indicaram uma lesão de alto grau.

"Dentro deste quadro refratário à fisioterapia, e considerando que foi uma lesão traumática, adicionado ao fato que o paciente apresenta melhora do quadro clínico, se encontrando, por conseguinte, apto para a realização da operação", diz o trecho do documento médico.

A recomendação é que a cirurgia seja realizada por via artroscópica, um procedimento minimamente invasivo.

No momento, a rotina de cuidados médicos de Bolsonaro inclui dieta rigorosa, seis sessões semanais de fisioterapia cardiorrespiratória e motora e tratamento para controle da pressão arterial.

Prisão domiciliar

Jair Bolsonaro cumpre pena em casa desde o fim do mês passado. A prisão domiciliar humanitária temporária do ex-presidente foi autorizada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão do magistrado fixa prazo inicial de 90 dias — que devem ser contados a partir da data da alta médica, em  27 de março. O ministro também determinou uma série de regras rígidas de monitoramento e rotina, com limitações de movimentação e de uso de celular e redes sociais.

A permanência no endereço residencial é monitorada por meio do uso de tornozeleira eletrônica. No local, o ex-presidente pode receber visitas permanentes dos filhos seguindo os horários e dias que já eram permitidos na estadia dele na Papudinha.

Já Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia, por morarem na residência, têm livre acesso ao endereço. Em relação às visitas de advogados, elas estão permitidas todos os dias da semana em horário pré-estabelecido e mediante agendamento prévio.

Em demandas ligadas à saúde, Jair Bolsonaro pode receber atendimento de equipe médica particular sem necessidade de comunicação prévia; seguir na rotina de sessões de fisioterapia já estabelecida; e ser internado em caso de urgência se houver necessidade.

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