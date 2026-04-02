Alexandre de Moraes amplia restrição a drones perto da casa de Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Militar do Distrito Federal, nesta quinta-feira (2), e ampliou a área de restrição de voos de drones perto da casa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com a decisão, ficam proibidos voos num raio de um quilômetro da casa onde o político cumpre pena domiciliar, após ter sido condenado a 27 anos e 3 meses por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro estava preso anteriormente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (19º BPM), conhecido como "Papudinha", mas passou por uma internação hospitalar e, ao ter alta, no dia 24 de março, conseguiu o direito de ir para a prisão domiciliar temporária por 90 dias.

Segundo a decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, fica determinado que a Polícia Militar abata e realize apreensão dos drones que desrespeitarem a medida, e prenda seus operadores. As informações são do g1.

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Uma análise técnica conduzida pelo Batalhão de Aviação Operacional (BavOp) demonstrou que o raio de restrição que estava estabelecido (de 100 metros) seria inadequado.

"Isso porque o desenvolvimento tecnológico das aeronaves remotamente pilotadas possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução a distâncias muito superiores, permitindo a observação minuciosa de ambientes privados e comprometendo a efetividade da medida protetiva", disse o magistrado.