Sem decisão nacional, lideranças do PL Ceará sinalizam apoio a Ciro após evento com André Fernandes
Encontro local debateu chapa de deputados do partido e reforçou pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado.
O Partido Liberal (PL) no Ceará sinalizou o apoio à possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Palácio da Abolição, durante encontro do grupo em Fortaleza, nessa segunda-feira (30). Foi o que confirmaram os parlamentares estaduais Alcides Fernandes (PL) e Dra. Silvana (PL), líder da agremiação na Assembleia Legislativa (Alece), durante o “Café da Oposição” desta terça-feira (31).
O momento foi comandado pelo deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do partido, e contou com uma série de lideranças da agremiação, como deputados, vereadores e pré-candidatos. O evento também debateu as articulações para as chapas de parlamentares estaduais e federais.
Conversas internas apontam que não houve discordância ao aceno de que Ciro deve ser o candidato para governador da chapa do PL. Mesmo que ainda sem a deliberação nacional, a postura evidencia um novo momento dentro da legenda, que chegou a suspender as conversas em torno do ex-ministro no final do ano passado.
Ainda como indicam lideranças, o encontro serviu, inclusive, para fechar a pré-candidatura de Alcides Fernandes como a única do PL ao Senado. Com isso, o deputado ganha mais força dentro do grupo, em comparação a outras postulações, como da vereadora Priscila Costa (PL).
Em retorno ao PontoPoder, André Fernandes não deu detalhes da pauta do encontro, mas ressaltou o apoio de Ciro Gomes ao nome de Alcides para o Senado. Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-ministro diz ter convidado pessoalmente o deputado estadual para ser candidato pela chapa majoritária dele.
“Ficamos muito felizes com o aceno que Ciro fez ao convidar Alcides Fernandes para disputar o senado na sua chapa. Quando Ciro diz “minha chapa”, parece que ele já está confirmando que será candidato. Espero que ele bata o martelo sobre a candidatura para avançarmos nas decisões. Continuo defendendo uma oposição unida para enfrentar o PT”
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FECHADO COM CIRO
Durante o “Café da Oposição”, Alcides Fernandes foi questionado se o PL teria fechado o apoio a Ciro e ao nome dele ao Senado. O parlamentar confirmou e indicou o trabalho da oposição ter um palanque único.
“Está consolidado, a gente recebeu o aplauso de todos que estavam presentes. Na verdade, o assunto era deputado estadual e federal e foi sondado, falaram o nome de senador. Fui aplaudido de pé, recebo com humildade tudo isso, vou continuar fazendo o meu trabalho aqui de oposição, de deputado estadual, recebendo isso tudo com humildade, principalmente o apoio também do Ciro Gomes”
“As bases do PL aqui no estado do Ceará, desde sempre, nunca existiu outro nome, porque tem que passar pelas lideranças locais, a gente precisa ser respeitado. Então, sempre foi Pastor Alcides, não houve nenhum constrangimento na hora, não houve nenhuma sugestão de que pudesse ser diferente. Realmente é Ciro para governador e Alcides para o Senado”, pontuou Dra. Silvana.
A líder do PL afirmou também que, para além das sinalizações das chapas majoritárias, o PL debateu a meta de eleger até sete deputados estaduais e entre seis e sete federais.