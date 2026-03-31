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Sem decisão nacional, lideranças do PL Ceará sinalizam apoio a Ciro após evento com André Fernandes

Encontro local debateu chapa de deputados do partido e reforçou pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto do encontro do PL com o deputado André Fernandes ao lado de lideranças do partido.
Legenda: André Fernandes conduziu encontro do PL em Fortaleza para debater estratégias do partido no pleito eleitoral.
Foto: Divulgação/PL Ceará.

O Partido Liberal (PL) no Ceará sinalizou o apoio à possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Palácio da Abolição, durante encontro do grupo em Fortaleza, nessa segunda-feira (30). Foi o que confirmaram os parlamentares estaduais Alcides Fernandes (PL) e Dra. Silvana (PL), líder da agremiação na Assembleia Legislativa (Alece), durante o “Café da Oposição” desta terça-feira (31).

O momento foi comandado pelo deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do partido, e contou com uma série de lideranças da agremiação, como deputados, vereadores e pré-candidatos. O evento também debateu as articulações para as chapas de parlamentares estaduais e federais.

Conversas internas apontam que não houve discordância ao aceno de que Ciro deve ser o candidato para governador da chapa do PL. Mesmo que ainda sem a deliberação nacional, a postura evidencia um novo momento dentro da legenda, que chegou a suspender as conversas em torno do ex-ministro no final do ano passado. 

Ainda como indicam lideranças, o encontro serviu, inclusive, para fechar a pré-candidatura de Alcides Fernandes como a única do PL ao Senado. Com isso, o deputado ganha mais força dentro do grupo, em comparação a outras postulações, como da vereadora Priscila Costa (PL). 

Em retorno ao PontoPoder, André Fernandes não deu detalhes da pauta do encontro, mas ressaltou o apoio de Ciro Gomes ao nome de Alcides para o Senado. Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-ministro diz ter convidado pessoalmente o deputado estadual para ser candidato pela chapa majoritária dele. 

“Ficamos muito felizes com o aceno que Ciro fez ao convidar Alcides Fernandes para disputar o senado na sua chapa. Quando Ciro diz “minha chapa”, parece que ele já está confirmando que será candidato. Espero que ele bata o martelo sobre a candidatura para avançarmos nas decisões. Continuo defendendo uma oposição unida para enfrentar o PT”
André Fernandes
Presidente do PL Ceará e deputado federal

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FECHADO COM CIRO

Durante o “Café da Oposição”, Alcides Fernandes foi questionado se o PL teria fechado o apoio a Ciro e ao nome dele ao Senado. O parlamentar confirmou e indicou o trabalho da oposição ter um palanque único. 

“Está consolidado, a gente recebeu o aplauso de todos que estavam presentes. Na verdade, o assunto era deputado estadual e federal e foi sondado, falaram o nome de senador. Fui aplaudido de pé, recebo com humildade tudo isso, vou continuar fazendo o meu trabalho aqui de oposição, de deputado estadual, recebendo isso tudo com humildade, principalmente o apoio também do Ciro Gomes”
Alcides Fernandes
Deputado estadual pelo PL

“As bases do PL aqui no estado do Ceará, desde sempre, nunca existiu outro nome, porque tem que passar pelas lideranças locais, a gente precisa ser respeitado. Então, sempre foi Pastor Alcides, não houve nenhum constrangimento na hora, não houve nenhuma sugestão de que pudesse ser diferente. Realmente é Ciro para governador e Alcides para o Senado”, pontuou Dra. Silvana. 

A líder do PL afirmou também que, para além das sinalizações das chapas majoritárias, o PL debateu a meta de eleger até sete deputados estaduais e entre seis e sete federais. 

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