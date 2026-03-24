Em evento de Flávio Bolsonaro, PL reforça pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado Federal

O Partido Liberal (PL) ratificou a pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes ao Senado Federal, nesta terça-feira (24), em um evento em Brasília. Na oportunidade, o parlamentar da Assembleia Legislativa posou ao lado do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e do deputado federal André Fernandes (que é filho do político que pretende representar o Ceará na Casa Alta do Congresso Nacional).

A mobilização em torno do reforço ao nome de Alcides ocorreu durante a cerimônia de filiação do senador Sérgio Moro e da deputada federal Rosângela Moro, ambos saídos do União Brasil. Ele compartilhou o momento em seu perfil no Instagram.

Segundo ele, com essa demonstração pública, ele se tornou "oficialmente pré-candidato ao Senado Federal". "Agradeço ao meu amigo Flávio, aos meus colegas do Partido Liberal e ao povo cearense pela confiança", escreveu Fernandes na legenda.

No contexto local, o PL Ceará não acertou as alianças quanto a quem vai apoiar para concorrer ao Palácio da Abolição e segue empreendendo somente candidaturas ao Legislativo federal.

Em março deste ano, ao ser questionado acerca de uma eventual aliança com Ciro, André Fernandes, presidente estadual do PL, disse que ainda "não tem nada definido" sobre quem Flávio Bolsonaro vai formar palanque no território cearense durante a corrida eleitoral para o Executivo estadual.

Desacordo interno

O diretório estadual chegou a empreender tratativas para apoiar Ciro Gomes (PSDB) como o representante de uma frente ampla oposicionista, mas divergências partidárias fizeram a sigla recuar.

Em dezembro, após desacordo entre André Fernandes e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, a cúpula nacional da legenda suspendeu as negociações com o representante do clã Ferreira Gomes.

A articulação havia sido alvo de críticas feitas por Michelle durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, em Fortaleza, no início daquele mês.

Na ocasião, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que André Fernandes e seus aliados "se precipitaram" ao articular aliança com o tucano. "Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá", ressaltou.

A fala foi rebatida pelo dirigente partidário durante uma entrevista concedida naquele mesmo evento. "Não aceito que venha alguém de fora dizer que é precipitado ou é errado", afirmou André.

Candidatura de Priscila Costa

Além da pré-candidatura de Alcides Fernandes, há outra figura do Partido Liberal que pleiteia ser candidata nas eleições deste ano para uma vaga no Senado Federal, a vereadora Priscila Costa, mais votada para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em 2024.

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Priscila, que também é vice-presidente nacional do PL Mulher, foi lançada como pré-candidata pela própria Michelle Bolsonaro em setembro de 2025. O anúncio ocorreu na sede do partido em Brasília e contou com a presença do presidente nacional do PL e primo da cearense, Valdemar Costa Neto, além de outras lideranças liberais.