Leo Couto assume Prefeitura de Fortaleza durante ausência de Evandro e Gabriella Aguiar

O vereador Leo Couto (PSB), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), assumiu interinamente a Prefeitura de Fortaleza até o próximo domingo (17), durante afastamento do prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD).

O ato de transmissão do cargo ocorreu no Paço Municipal neste domingo (10). Segundo a assessoria de imprensa do vereador, Leo Couto seguirá "com intensa agenda de visitas em comunidades, equipamentos públicos e entregas da gestão municipal em várias regionais da Cidade".

Durante esse período, a CMFor será presidida de forma interina pelo 1º vice-presidente da Casa, o vereador Adail Júnior (PDT).

"Recebo esta missão com responsabilidade, compromisso e o coração voltado ao diálogo, sempre à disposição de todos os vereadores e, principalmente, do povo fortalezense", escreveu Adail Júnior em publicação no Instagram.

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As agendas do prefeito Evandro Leitão e da vice-prefeita Gabriella Aguiar durante o afastamento não foram divulgadas. O Diário do Nordeste solicitou informações por meio das assessorias de imprensa dos gestores, mas não houve retorno.