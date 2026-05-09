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Legislativo Judiciário Executivo

Vereador tira tapioca do terno após colega trocar oposição pela base do prefeito em Ipueiras (CE)

Jefferson Morais (PSB) e Ailton Sampaio (PT) trocaram farpas durante sessão da Câmara Municipal de Ipueiras.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder

O vereador Jefferson Morais (PSB) utilizou uma tapioca para acusar o também vereador Ailton de Sampaio (PT) de traição, durante a sessão da Câmara Municipal de Ipueiras, na região do Sertão de Crateús do Ceará, na última quinta-feira (7). O episódio ocorreu logo após o petista confirmar a entrada na base do prefeito Júnior do Titico (Republicanos). 

O embate entre os parlamentares começou quando Ailton Sampaio anunciou, ainda no início da sessão, a mudança de lado, ao alegar um acordo com o chefe do Executivo do município, após pedido do governador Elmano de Freitas (PT) e a orientação do senador Camilo Santana (PT), segundo o vereador. 

Ainda durante o pronunciamento, o vereador fez críticas à oposição e defendeu a aproximação do mandato e do PT com a gestão municipal, com o intuito de facilitar a liberação de emendas e o desenvolvimento de programas.

“Chegamos à conclusão que o atual projeto da oposição em nada ajuda ao nosso município e nem a sua população. Podemos dizer pelo que vemos aqui que a oposição hoje é uma terra arrasada, onde reside achacadores furiosos, falastrões e muitas vezes montando esquema para assaltar esta casa, a Câmara Municipal, do qual me recusei de primeira hora em participar”
Ailton Sampaio
Vereador de Ipueiras pelo PT

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ACUSAÇÃO DE TRAIÇÃO

A fala gerou a reação de Jefferson Morais, membro da oposição em Ipueiras. Foi quando o vereador tirou a tapioca de dentro da vestimenta e fez declarações contra Ailton Sampaio. 

“Você é isso aqui, ó. Você é um vereador tapioca. É o que você é isso aqui, ó. Você já virou para um lado, já virou para outro, já desvirou de novo e agora tá desse lado de novo. Você não tem moral. Você é um traidor”, afirmou Morais. 

“Você não tem credibilidade para chegar aqui e falar da gente, como você falou, chamar de achacadores, porque nós nunca te desrespeitamos, pelo contrário. Sempre te acolhemos, porque foi esse grupo aqui que te acolheu quando você veio escorraçado lá da gestão”
Jefferson Morais
Vereador de Ipueira pelo PSB

Por sua vez, no tempo de liderança, Ailton voltou à tribuna e cobrou respeito, sem citar diretamente o colega de Parlamento.

"Respeitei e reiterei a necessidade de respeitar a decisão de todos e quaisquer colegas. Se algum dos colegas aqui tiver alguma opinião sobre os meus atos, guarde para quem lhe pedir, o que não é o meu caso e nem nunca vai ser", pontuou o vereador petista. 

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