Após reunião fechada nos EUA, Lula e Trump cancelam entrevista à imprensa
Presidente brasileiro solicitou quebra de protocolo nesta quinta (7), antes de encontro oficial.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a Casa Branca, nos Estados Unidos, logo após uma reunião fechada com Donald Trump nesta quinta-feira (6). O encontro ocorreu a portas fechadas entre os dois, logo após Lula solicitar uma mudança de protocolo antes de falarem publicamente à imprensa. A entrevista, no entanto, foi cancelada.
Normalmente, conforme o protocolo norte-americano, jornalistas podem acompanhar o início dos encontros realizados durante visitas de líderes estrangeiros. Dessa vez, no entanto, os jornalistas só seriam autorizados a entrar no Salão Oval da Casa Branca após a conversa entre os dois. O pedido teria sido feito diretamente para Trump.
Segundo o portal Metrópoles, a solicitação foi baseada no último encontro entre os dois, realizado às vésperas da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) na Malásia, em outubro de 2025.
Na ocasião, a imprensa foi autorizada a fazer perguntas antes mesmo da conversa entre os líderes, o que teria deixado Lula minimamente desonfortável. Entre os temas a serem discutidos estão tópicos como crime organizado, questões comerciais e até minerais críticos.
Algumas autoridades norte-americanas foram confirmadas no momento: JD Vance, vice-presidente; Susan Wiles, chefe de gabinete; Howard Lutnick, secretário de Comércio; Scott Bessent, secretário do Tesouro; e Jamieson Greer, chefe do USTR.
A reunião é vista como um passo para normalizar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Apesar da quebra de protocolo, Lula deixou a Casa Branca após três horas de conversa com Trump.