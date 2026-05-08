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Legislativo Judiciário Executivo

Justiça condena André Fernandes e Marcelo Mendes por descarte irregular de lixo; cabe recurso

Episódio alvo de liminar aconteceu em 9 de abril, quando políticos deixaram sacos de lixo em frente ao Paço Municipal, em Fortaleza.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 12:05)
PontoPoder
Montagem de fotos com o deputado André Fernandes, à esquerda, vestindo terno azul, discursando no plenário da Câmara dos Deputados. Do lado esquerdo, o vereador Marcelo Mendes, de terno cinza, discursando no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza.
Legenda: O deputado André Fernandes e o vereador Marcelo Mendes podem recorrer da decisão.
Foto: Luciano Melo/CMFor e Zeca Fernandes/Ag. Câmara.

A Vara Estadual do Meio Ambiente (VEMA) determinou que o deputado federal André Fernandes (PL) e o vereador fortalezense Marcelo Mendes (PL) não pratiquem "novos atos de descarte irregular de resíduos, pichação, depredação ou qualquer outra forma de poluição e dano ao patrimônio público, histórico e cultural do Município de Fortaleza". Caso desobedeçam a decisão, deverão pagar multa de R$ 10 mil por cada novo ato devidamente comprovado. Cabe recurso.

A decisão, em caráter liminar, atende a uma ação civil pública ajuizada pelo Município de Fortaleza em que alegou que os políticos tiveram condutas lesivas ao meio urbano, ao patrimônio histórico-cultural da cidade e à dignidade da coletividade ao depositarem 20 sacos de lixo na calçada em frente à sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no Centro, no dia 9 de abril. O prédio é tombado como um bem do patrimônio histórico e cultural da capital. 

Ao realizarem a iniciativa que virou alvo da ação civil pública, André Fernandes e Marcelo Mendes – acompanhados de Tancredo dos Santos (PL), vereador de Caucaia, e de Abreu Júnior, suplente de vereador no Eusébio – eles filmaram e divulgaram os vídeos em redes sociais. 

PontoPoder acionou a assessoria de imprensa do deputado federal André Fernandes, para que pudesse se manifestar sobre o assunto. Em resposta, a equipe do parlamentar disse que "ele não foi notificado sobre essa decisão e não comentará a respeito por desconhecê-la".

Marcelo Mendes falou que teria uma "supresa-bomba" acerca da decisão e que divulgaria a informação durante a sessão da quinta-feira (7) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mas que teve "um imprevisto" que o impediu de fazer tal pronunciamento. O político não revelou o teor da alegada comunicação à reportagem.

Relembre o caso:

Na ocasião do episódio, os envolvidos foram autuados pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) por violações ao Código da Cidade, entre elas "depósito e transporte irregular de resíduos, execução de serviço sem licença, dano a bem público e embaraço ao livre trânsito".

No processo judicial, a Prefeitura de Fortaleza solicitou a remoção dos conteúdos produzidos pelos parlamentares, mas o juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, responsável por proferir a liminar, postergou a decisão para depois da oitiva da parte contrária.

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O magistrado considerou que a "ilicitude aparente das ações praticadas encontra amparo em diversas normas do ordenamento jurídico" e pontuou que o descarte de lixo configura, em tese, poluição. Além disso, ele frisou que "a gravidade da conduta é acentuada pelo fato de o descarte ter ocorrido em frente ao Paço Municipal", por ser tombado.

O juiz pontuou que "há um risco concreto e iminente de reiteração da conduta", uma vez que a narrativa inicial e a ampla divulgação midiática sugerem que "os atos foram praticados como objetivo de gerar repercussão e engajamento político". 

Devido ao "aparente sucesso" da estratégia, salientou o magistrado, existiria a possibilidade de "servir de incentivo" para que André Fernandes e Marcelo Mendes reiterassem as condutas, "utilizando a degradação de bens públicos como ferramenta de marketing pessoal".

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