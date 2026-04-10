Evandro diz que André Fernandes faz ‘desserviço’ a Fortaleza jogando lixo na rua: ‘vive de lacração’

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) criticou, nesta sexta-feira (10), a atitude do deputado federal André Fernandes (PL). O parlamentar pôs sacolas de lixo em frente ao Paço Municipal, acompanhado de vereadores e suplente.

O grupo foi autuado pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) por depósito irregular de resíduos e conspurcação de bem tombado. "A gente lamenta. Um deputado federal que se presta a um papel desse", disse. "Vive de fazer lacração em rede social. E agora ele foi lacrado, ele foi flagrado".

Evandro informou ainda que estão sendo avaliadas outras medidas judiciais, não apenas pelo lixo colocado em frente à Prefeitura de Fortaleza como também pela limpeza e pintura feita por Fernandes e os demais na Praça Bady Miguel, localizada em Messejana.

Em vídeo publicado pelo deputado, é possível vê-los fazendo a capinagem no local e também a pintura de bancos, do muro da quadra esportiva e do meio fio da praça. Logo depois, eles seguem para o Paço Municipal, onde deixam as sacolas de lixo.

"Esse rapaz devia ter vergonha na cara de estar desrespeitando a população fortalezense", acrescentou o prefeito. "Isso é um desserviço que se faz a cidade e a população".

Veja também PontoPoder Elmano diz que Ciro nunca fez nada pela segurança pública do Ceará: 'conversa fiada, papo furado' PontoPoder Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

'Ele foi flagrado'

O prefeito concedeu entrevista no Centro de Fortalecimento da Prefeitura de Fortaleza. Ele inclusive reforçou que André Fernandes foi flagrado pelas câmeras instaladas no local e foi "um dos primeiros a inaugurar" o sistema.

"A única coisa que ele sabe fazer é lacrar em rede social. Hoje, ele foi lacrado, ele foi flagrado e fazendo esse descarte de lixo numa via pública. Então, devia ter vergonha", disse.

Evandro também acrescentou que, se o deputado "quisesse efetivamente ajudar, ele estaria dialogando conosco". "Enquanto você, deputado federal, está jogando lixo, eu estou trabalhando. Não faça mais isso não, tenha vergonha", disse.

Entenda o caso

André Fernandes publicou um vídeo no Instagram em que aparece fazendo a capinagem e também a pintura de bancos e do muro da quadra esportiva em uma praça, além do meio fio do local. Na publicação, André Fernandes não identifica o local, mas a Prefeitura de Fortaleza apontou ser a Praça Bady Miguel, localizada em Messejana.

Após o fim da limpeza e pintura, eles colocam as sacolas que teriam o lixo recolhido em um veículo e levam até a frente da Prefeitura de Fortaleza, localizada no Centro da cidade. Lá, eles depositam todo o lixo em frente a fachada do Paço Municipal.

"Já que os moradores da comunidade disseram que a coleta está atrasada, eu estou deixando aqui em frente a Prefeitura", justifica André Fernandes no vídeo. "Talvez assim, a coleta passe e recolha esse entulho".

A Prefeitura de Fortaleza informou que houve "prejuízo" para o recolhimento das sacolas colocadas no local, com um custo operacional de R$ 1,4 mil aos cofres públicos. .